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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Lo que hay que saber para tramitar el pasaporte en Esquel

El Registro Civil de Esquel brindó detalles sobre las condiciones requeridas para tramitar el pasaporte nacional, la vigencia del documento y la demanda en temporadas de viajes. 
Por Redacción Red43

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En el marco de la planificación de viajes de vacaciones, el Registro Civil de Esquel informó a Red43 sobre los requisitos y procedimientos vigentes para tramitar el pasaporte argentino en la ciudad. La Directora de la dependencia, Zulma Eldauk, especificó los aspectos normativos y tarifarios fijados por el Registro Nacional de las Personas.

 

La funcionaria aclaró que los valores de las tasas no son determinados por la oficina local, sino por el organismo nacional, señalando que los ajustes arancelarios suelen aplicarse habitualmente al inicio del año. Asimismo, sostuvo que durante los meses previos a los recesos estivales e invernales suele registrarse un repunte en la cantidad de solicitudes.

 

 

 

En relación con las exigencias para la confección de la libreta, Eldauk precisó que no existe una edad mínima para gestionar el documento y que se puede solicitar desde los primeros meses de vida. "La única condición es que quieras viajar y quieras tener el pasaporte y que tengas un DNI vigente", puntualizó.

 

Por último, la titular del área recordó los plazos legales de caducidad fijados por la normativa nacional. En ese aspecto, confirmó que los pasaportes emitidos cuentan con una validez de 5 años, período tras el cual debe realizarse la renovación correspondiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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