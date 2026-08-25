Sarmiento: irá a juicio por amenazas de WhatsApp

La procuradora Luciana Coppini y el funcionario de Fiscalía Matías Ayuzo solicitaron al juez penal Alejandro Rosales la elevación a juicio oral y público de una causa contra Cyntia Belén Marín, de 25 años, imputada por el delito de amenazas simples.

Los hechos denunciados ocurrieron el 11 de marzo de 2025. Según consta en las actuaciones, la acusada utilizó la red social WhatsApp para amenazar a la víctima. Asimismo, los investigadores sostienen que las razones del conflicto se encuentran relacionadas con disputas del ámbito familiar.

En este marco, el magistrado resolvió hacer lugar a la petición realizada por el Ministerio Público Fiscal y ordenó que la causa penal continúe hacia la próxima instancia judicial. A su vez, dispuso que la Oficina Judicial designe a un tribunal unipersonal para que intervenga durante el debate oral.

Al inicio del acto judicial, el funcionario Ayuzo desarrolló los hechos expuestos en la pieza de acusación pública, argumentó sobre los fundamentos de la imputación y presentó los medios de prueba documentales y testimoniales que la Fiscalía pretende exhibir durante el juicio.

A su turno, la defensora pública Rosa Sánchez no formuló objeciones respecto a la descripción de los hechos presentados por la parte acusadora. Sin embargo, requirió el sobreseimiento de su asistida en razón de las evidencias ofrecidas por el organismo fiscal, puntualizando sus críticas sobre seis elementos de prueba al considerar que no muestran una conexión lógica con el hecho investigado.

Luego de escuchar las exposiciones de las partes, el juez Rosales resolvió dictar la elevación a juicio de la causa penal y declaró la admisibilidad de los medios de prueba presentados.

EBW