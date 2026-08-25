Weretilneck respaldó la eliminación de las PASO y habló de la autonomía de Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó su respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y planteó que cada partido político debería establecer su propio mecanismo para definir a sus candidatos.

La postura del mandatario rionegrino se conoció luego de su reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en un contexto de negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias para avanzar con distintas iniciativas en el Congreso.

Weretilneck considera que las primarias obligatorias no deberían ser una instancia en la que participe todo el electorado para definir las candidaturas de cada fuerza. Según su planteo, esa decisión debería quedar en manos de los propios partidos y sus afiliados.

El posicionamiento de Río Negro se suma así a la discusión que impulsa el Gobierno nacional para modificar el sistema electoral y avanzar con la eliminación de las PASO.

El debate por las primarias

Las PASO fueron creadas como un mecanismo para que los ciudadanos participen en la selección de candidatos antes de las elecciones generales. Además, permiten que las distintas fuerzas políticas definan sus listas mediante una elección interna abierta.

La propuesta que analiza el Gobierno nacional apunta a eliminar este sistema y dejar en manos de cada espacio político la definición de sus candidaturas.

Para avanzar con la modificación, el oficialismo necesita reunir los votos necesarios en el Congreso y, en ese escenario, el respaldo de los gobernadores puede resultar relevante.

La posición de Weretilneck adquiere importancia dentro de la discusión porque Río Negro forma parte del grupo de provincias cuyos gobernadores mantienen diálogo con la Casa Rosada.

El encuentro con Santilli

La definición sobre las PASO se conoció después de la reunión entre Weretilneck y Santilli, en la que también se abordaron cuestiones vinculadas con la relación entre Nación y Río Negro.

Uno de los temas que atraviesa ese vínculo es la infraestructura vial. La provincia asumió recientemente la administración de las rutas nacionales 22 y 151, luego de cuestionar durante meses el estado de ambos corredores y la falta de mantenimiento.

Weretilneck planteó que la transferencia de responsabilidades permite a Río Negro tener mayor participación en las decisiones sobre su infraestructura, aunque también implica afrontar nuevos costos para conservar las rutas.

El gobernador anticipó que la provincia analiza distintas alternativas para financiar las obras y el mantenimiento, con una combinación de recursos públicos y aportes vinculados al uso de las rutas.

La definición sobre el sistema electoral, sin embargo, volvió a ubicar a Weretilneck dentro del debate nacional por el futuro de las PASO y el esquema que podría utilizarse para seleccionar candidatos en las próximas elecciones.

MA