°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 opinion EsquelChubut
25 de Agosto de 2026
opinion |
El Horcón

El Horcón: No podemos acostumbrarnos a convivir con la droga

Hay problemas que una sociedad no puede darse el lujo de convertir en paisaje. La droga es uno de ellos.

Escuchar esta nota

Cuando una sustancia circula con demasiada facilidad, cuando se comienzan a hablar de determinados lugares como puntos de venta, cuando los padres sienten temor por lo que puede ocurrirles a sus hijos y cuando el consumo empieza a presentarse como algo inevitable, estamos perdiendo la capacidad de reaccionar.

 

El verdadero peligro no es solamente que exista droga. El peligro aparece cuando comenzamos a acostumbrarnos a su presencia.

 

Y no se trata de señalar ni estigmatizar a quien atraviesa una situación de consumo problemático. Detrás de cada persona puede haber una historia familiar, una vulnerabilidad, una ausencia, un problema de salud mental o un contexto social que requiere atención y acompañamiento. La respuesta ante esta realidad necesita prevención, tratamiento, contención y oportunidades.

 

Tampoco podemos caer en el extremo de naturalizar el consumo, minimizar sus consecuencias o aceptar que nuestros adolescentes crezcan creyendo que determinadas drogas forman parte inevitable de la vida cotidiana.

 

La discusión empieza en la familia, la escuela, los clubes, los espacios públicos, las conversaciones que tenemos con nuestros hijos y en la capacidad de detectar una señal de alarma y pedir ayuda a tiempo.

 

De igual modo los vecinos en soledad no pueden enfrentar un problema que tiene detrás redes de comercialización, organizaciones dedicadas al narcotráfico y un mercado que busca permanentemente nuevos consumidores. Se necesitan controles, investigación, prevención y políticas sostenidas. 

 

Pero sí nos corresponde como sociedad no mirar para otro lado. No es normal que haya jóvenes expuestos al consumo. No podemos asumir que “es así” y mucho menos permitir que los chicos sean quienes terminen pagando el precio de nuestra indiferencia.

 

Esquel no está fuera de esta realidad, pero todavía conservamos fuertes vínculos entre vecinos y con ello tenemos la oportunidad enorme de detectar, prevenir y actuar.

 

Por eso, quizás la primera batalla sea recuperar nuestra capacidad de indignarnos y actuar ante lo que no puede esperar.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Falleció José Néstor Fabián “Gordo” Alaiza, un nombre ligado a la historia de Esquel y La Hoya
2
 Fernanda Felices González: "Yo creo haber sumado"
3
 Fechas confirmadas para el cobro de salarios a estatales y jubilados chubutenses
4
 Chubut: entregó una mochila a la Policía y descubrieron qué había dentro
5
 Taccetta entregó aportes económicos a productores y emprendedores de Esquel
1
 El Gobierno volvió a despegarse de Fernando Cerimedo y negó un vínculo actual con Milei
2
 Descubrieron dos nuevas especies de plantas que vivieron en la Patagonia hace 20 millones de años
3
 Medicamentos: un informe reveló fuertes diferencias de precios entre Argentina y el exterior
4
 Los secretos del pasado de Chubut llegan a Esquel con una charla de arqueología
5
 Un detenido intentó escapar de una comisaría de Bariloche
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -