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Por Redacción Red43

Esquel: El municipio entregó a la UOCRA un terreno para un espacio deportivo y recreativo

El espacio será destinado a la construcción de un lugar de esparcimiento, canchas de fútbol y un complejo deportivo para los afiliados del sindicato. 
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta, junto al secretario general de Intendencia, Juan Ripa, hizo entrega de un terreno de una hectárea a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

 

El predio está ubicado en Valle Chico y tendrá como destino la creación de un espacio de esparcimiento para los afiliados del sindicato y sus familias. El proyecto contempla la construcción de canchas de fútbol, un complejo deportivo y distintas instalaciones para el desarrollo de actividades recreativas y de encuentro como quincho y fogones.

 

La entrega se concretó luego de la sanción de la ordenanza que estableció la cesión del terreno para la UOCRA. La iniciativa surgió a partir de una solicitud del secretario general del gremio en Esquel, Agustín Conturso, y que contó con el compromiso de la gestión municipal para su concreción.

 

Ante los afiliados presentes, el intendente Taccetta destacó la importancia de generar espacios para las organizaciones sindicales de la ciudad.

 

“Se sancionó la ordenanza para que tengan un espacio en Valle Chico para esparcimiento, canchas de fútbol, complejo deportivo. Es una gestión iniciada por Agustín Conturso y nos comprometimos a hacerla”, señaló.

 

Asimismo, Taccetta recordó que el municipio también otorgó espacios a otros sindicatos, como Camioneros y Sitravich, y puso en valor el acompañamiento a las organizaciones que buscan desarrollar proyectos en Esquel.

 

“Esto se suma a otros espacios que hemos brindado como a Camioneros, Sitravich. Es una gestión de acompañamiento a cada uno de los sindicatos que quieren invertir en la ciudad y darle más oportunidades a sus afiliados”, afirmó.

 

 

 

R.G

 

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