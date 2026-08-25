“Raíz Emprendedora” reunió en Río Mayo a más de 90 mujeres emprendedoras

La localidad de Río Mayo fue escenario este fin de semana de un nuevo encuentro de "Raíz Emprendedora", el programa que depende de la Secretaría General de Gobierno del Chubut y que continúa recorriendo distintas localidades de la provincia acercando capacitación, herramientas y oportunidades para mujeres emprendedoras.

En esta oportunidad, más de 90 mujeres colmaron las instalaciones del auditorio de la localidad, participando de una jornada de encuentro, formación e intercambio que permitió fortalecer proyectos, compartir experiencias y generar nuevos vínculos.

En este marco, Río Mayo también avanza con el proyecto técnico y presupuestario del "Punto Ferial Irene de Clarke", una inversión estimada en más de 115 millones de pesos destinada a poner en valor el Predio Ferial de la Esquila y generar infraestructura permanente para emprendedores y feriantes.

El proyecto contempla la construcción de 12 módulos feriantes de madera, con una superficie total de 165,60 metros cuadrados, incorporando espacios para comercialización y sectores especialmente acondicionados para la elaboración de alimentos, con instalaciones de agua y desagües.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de higiene, seguridad y operatividad, y al mismo tiempo fortalecer un espacio estratégico donde confluyen la producción, el comercio, la gastronomía, la cultura y el turismo.

"Raíz Emprendedora" no solo recorre la provincia: genera herramientas y proyecta infraestructura para que esas oportunidades puedan crecer en cada comunidad, potenciando de esta manera el liderazgo económico de las mujeres emprendedoras en cualquier punto del territorio chubutense.

En ese marco es que en Río Mayo, ese camino comienza a tomar forma: más de 90 mujeres reunidas, nuevos proyectos y una inversión que apuesta a quienes producen, emprenden y generan movimiento económico local. Se trata de una política que llega al territorio, acompañando a las mujeres y construyendo oportunidades para el crecimiento de Chubut.

R.G