El Gobierno volvió a despegarse de Fernando Cerimedo y negó un vínculo actual con Milei

El Gobierno de Javier Milei volvió a tomar distancia de Fernando Cerimedo, el empresario argentino que permanece detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La Justicia de ese país lo investiga por un presunto intento de feminicidio contra la abogada Nadia Beller.

Durante la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier afirmó: “Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”. También sostuvo que “el Gobierno no tiene relación con Cerimedo desde hace ya un par de años”.

Ravier reconoció que Cerimedo ingresó a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024, aunque aclaró que no mantuvo reuniones con el Presidente. “En la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba”, explicó.

Consultado sobre la investigación judicial en Bolivia, el funcionario evitó pronunciarse sobre las distintas hipótesis y remarcó que el caso debe ser resuelto por la Justicia de ese país. “Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la justicia de ese país para que muestre los resultados”, señaló.

La semana pasada, Milei ya había negado cualquier vínculo actual con Cerimedo y afirmó: “Es alguien que no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular en 2023”.

Cerimedo está acusado en Bolivia de haber ordenado un ataque contra Nadia Beller, quien sobrevivió a un atentado y lo señaló ante la Justicia. Por el momento, permanece detenido mientras avanza la investigación.

Durante la conferencia, Ravier también repasó otros anuncios del Gobierno, entre ellos el avance de la concesión de rutas nacionales, la licitación de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, y el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

R.G