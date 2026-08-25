Mató a su hijo de 8 años, dejó una carta y luego se quitó la vida

Un estremecedor hecho conmocionó este martes a Tucumán, donde un hombre que cumplía arresto domiciliario fue encontrado muerto junto a su hijo de 8 años dentro de una vivienda. La Justicia investiga las circunstancias del caso y analiza una carta encontrada en el lugar.

El procedimiento comenzó durante la mañana, cuando familiares del hombre se presentaron en el domicilio y dieron aviso a la Policía tras encontrarse con la escena. Poco después, personal policial, peritos y representantes de la Unidad Fiscal de Homicidios se trasladaron hasta la vivienda para iniciar las primeras actuaciones.

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Mauricio Sosa, de 46 años, y su hijo de 8 años. Los investigadores trabajan para establecer con precisión cómo ocurrieron las muertes y aguardan los resultados de las pericias y las autopsias correspondientes.

Una de las principales evidencias incorporadas a la investigación es una carta manuscrita encontrada dentro del domicilio. El documento quedó bajo análisis de la Fiscalía y forma parte de las actuaciones destinadas a reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, Sosa habría provocado la muerte del niño y posteriormente se habría quitado la vida. La hipótesis es analizada por los investigadores junto con el resto de las pruebas reunidas en la vivienda.

El caso también quedó atravesado por la situación judicial que atravesaba el hombre. Sosa cumplía una medida de arresto domiciliario vinculada con una causa penal iniciada en la provincia de Córdoba.

Según trascendió, la medida le imponía permanecer dentro de su domicilio y estaba sujeta a mecanismos de control para verificar el cumplimiento de la prisión domiciliaria. La Fiscalía también analiza si el hombre había recibido recientemente alguna notificación relacionada con su situación judicial.

Los investigadores buscan determinar si ese contexto tuvo alguna incidencia en la decisión que habría tomado y reconstruir las últimas horas antes del hallazgo.

Mientras avanzan las pericias, la Justicia intenta establecer la secuencia exacta de los hechos y determinar las circunstancias en las que murieron el hombre y el niño.

MA