Los secretos del pasado de Chubut llegan a Esquel con una charla de arqueología

Esquel tendrá este jueves una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de dos investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) que recientemente participaron de un importante descubrimiento arqueológico en Europa.

La Dra. Heidi Hammond y el Dr. Leandro Zilio estarán al frente de la charla “De la cordillera al mar: Investigaciones Arqueológicas en la Provincia del Chubut”, donde compartirán parte de los estudios que llevan adelante sobre el pasado arqueológico de la región.

Un hallazgo de 200.000 años en España

Ambos investigadores integraron hace pocas semanas un equipo que participó de un destacado hallazgo en Cataluña, España. En el yacimiento Cova de les Teixoneres fueron recuperados los esqueletos completos de dos rinocerontes esteparios que habitaron la zona hace aproximadamente 200.000 años.

El sitio es considerado clave para el estudio del Paleolítico Medio y de las poblaciones neandertales. Además de los rinocerontes, durante las excavaciones fueron encontrados restos de un caballo, un uro, tres osos y herramientas de piedra utilizadas por los neandertales.

El descubrimiento permitirá ampliar el conocimiento sobre la fauna que habitaba la región y la relación entre los primeros grupos humanos y los grandes mamíferos de aquel período.

De la cordillera al mar

Ahora, Hammond y Zilio llevarán su experiencia y sus investigaciones al ámbito local para abordar la arqueología de Chubut. La charla permitirá conocer trabajos realizados en distintos puntos de la provincia y las evidencias que ayudan a reconstruir la historia de quienes habitaron la Patagonia.

La actividad forma parte del ciclo “Diálogos desde el Laboratorio Patagónico de Antropología, Arqueología e Historia: Ciencia y Comunidad”, una propuesta que busca acercar el trabajo científico a la comunidad.

El encuentro será este jueves 27 de agosto a las 19 horas en el Instituto de Formación Docente 809, ubicado en Alsina 1047, Esquel.

La actividad es abierta al público y cuenta con la organización del ISFD 809, el Laboratorio Patagónico de Antropología, Arqueología e Historia (LaPAAH), el CONICET y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

A.M.D