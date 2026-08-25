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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Un detenido intentó escapar de una comisaría de Bariloche

Un detenido protagonizó un tenso episodio dentro de una comisaría y terminó reducido por la Policía tras un intento de fuga. Todo comenzó con un pedido que parecía rutinario.
Por Redacción Red43

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Bariloche fue escenario este martes de un intento de fuga protagonizado por un hombre que se encontraba detenido en la Unidad 27. El episodio ocurrió durante el mediodía y terminó con un forcejeo entre el detenido y un efectivo policial.

 

Todo comenzó cuando uno de los hombres alojados en el sector de calabozos solicitó autorización para dirigirse al baño. Al salir del lugar, habría atacado a golpes a un empleado policial y aprovechado la situación para intentar escapar de la dependencia.

 

El efectivo reaccionó rápidamente y se produjo un forcejeo entre ambos. Finalmente, logró reducir al detenido y trasladarlo nuevamente al sector de alojamiento.

 

El hombre había sido detenido el lunes en inmediaciones del kilómetro 1 de la avenida de los Pioneros y contaba con una tobillera electrónica de monitoreo.

 

Al momento del episodio permanecía alojado junto a otras tres personas privadas de su libertad.

 

Luego del intento de fuga, la situación fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

 

El hecho quedó inicialmente bajo una investigación por evasión y amenazas, mientras se analizan las circunstancias en las que se produjo el episodio dentro de la dependencia policial.

 



Información: El Cordillerano 

 

 


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