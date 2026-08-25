Un detenido intentó escapar de una comisaría de Bariloche

Bariloche fue escenario este martes de un intento de fuga protagonizado por un hombre que se encontraba detenido en la Unidad 27. El episodio ocurrió durante el mediodía y terminó con un forcejeo entre el detenido y un efectivo policial.

Todo comenzó cuando uno de los hombres alojados en el sector de calabozos solicitó autorización para dirigirse al baño. Al salir del lugar, habría atacado a golpes a un empleado policial y aprovechado la situación para intentar escapar de la dependencia.

El efectivo reaccionó rápidamente y se produjo un forcejeo entre ambos. Finalmente, logró reducir al detenido y trasladarlo nuevamente al sector de alojamiento.

El hombre había sido detenido el lunes en inmediaciones del kilómetro 1 de la avenida de los Pioneros y contaba con una tobillera electrónica de monitoreo.

Al momento del episodio permanecía alojado junto a otras tres personas privadas de su libertad.

Luego del intento de fuga, la situación fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

El hecho quedó inicialmente bajo una investigación por evasión y amenazas, mientras se analizan las circunstancias en las que se produjo el episodio dentro de la dependencia policial.





Información: El Cordillerano



MA