Medicamentos: un informe reveló fuertes diferencias de precios entre Argentina y el exterior

Un relevamiento mostró importantes diferencias entre los precios de medicamentos de uso frecuente en Argentina y los valores registrados en otros países. El análisis tomó como referencia una canasta de 17 principios activos y comparó los precios locales con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Para hacer comparables los productos, el estudio utilizó la Dosis Diaria Definida (DDD), una unidad de medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que permite evitar diferencias vinculadas con el tamaño de los envases o las concentraciones.

Según los resultados, en el 90% de las comparaciones los medicamentos argentinos fueron más caros, con un sobreprecio mediano de 3,1 veces frente a los mercados analizados. La mayor diferencia se registró con India, donde los precios argentinos fueron 6,7 veces superiores. La brecha fue de 5,3 veces frente a España, 3,4 veces frente a Francia, 1,8 veces frente a Estados Unidos y 1,6 veces frente a Brasil.

Entre los tratamientos crónicos de mayor consumo aparecen diferencias particularmente marcadas. La levotiroxina, utilizada para tratar el hipotiroidismo, tiene un costo mensual estimado de US$ 19,3 en Argentina, frente a US$ 3,1 en el exterior.

En el caso de la atorvastatina, utilizada para controlar el colesterol, el tratamiento mensual alcanza los US$ 43,1, mientras que la referencia internacional se ubica en torno a los US$ 8.

Por su parte, la metformina, uno de los medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, representa un costo mensual de aproximadamente US$ 26,1 en Argentina, frente a US$ 5,3 en los países tomados como referencia.

El informe sostiene que estas diferencias forman parte del diagnóstico utilizado por el Gobierno para impulsar cambios en el mercado farmacéutico. Entre las medidas planteadas se encuentran una mayor desregulación, la posibilidad de que las provincias realicen importaciones directas y el impulso de la prescripción por nombre genérico.

Como antecedente, el relevamiento menciona la experiencia de Mendoza, que realizó compras de medicamentos provenientes de India con el objetivo de reducir los costos.

R.G