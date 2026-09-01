-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 01 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Efemérides
01 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El aporte argentino que cambió la investigación criminal en todo el mundo

Cada 1° de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dactiloscopía en homenaje a Juan Vucetich, el argentino que desarrolló un sistema para identificar personas mediante sus huellas digitales y revolucionó la investigación criminal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 1° de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Dactiloscopía, una fecha que reconoce el aporte de Juan Vucetich, el inmigrante de origen croata que desarrolló en Argentina un sistema pionero para identificar personas a partir de sus huellas digitales.

 

A fines del siglo XIX, Vucetich creó una clasificación basada en cuatro grupos: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Su trabajo permitió convertir las huellas en una herramienta concreta para la identificación criminal.

 

La eficacia del método quedó demostrada en 1892, en Necochea. Francisca Rojas había asesinado a sus tres hijos y acusado a su marido, pero una huella dactilar ensangrentada encontrada en la escena permitió vincularla con el crimen.

 

El denominado Caso Rojas pasó a la historia como el primer homicidio resuelto mediante huellas dactilares y permitió demostrar el enorme potencial de esta técnica para las investigaciones forenses.

 

El sistema de Vucetich fue adoptado oficialmente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1894 y posteriormente por la Policía de la Capital, antecedente de la actual Policía Federal Argentina.

 

Más de un siglo después, las huellas digitales continúan siendo fundamentales para identificar personas y esclarecer delitos. El desarrollo realizado por Vucetich en Argentina trascendió las fronteras y se convirtió en uno de los aportes más importantes del país a la investigación criminal.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut paranormal: animales mutilados y extrañas luces en el cielo
2
 Atención: un corte de luz afectará a gran parte de Esquel
3
 Sede Vecinal Barrio Ceferino: Taccetta presentará una demanda para solicitar su desalojo
4
 Niños "vapeando" en escuelas: alerta en Esquel
5
 ¿Llega la Licenciatura en Educación Física a Esquel?
1
 De generación en generación: la Escuela N° 112 de Esquel celebró un siglo de historia
2
 ¿Querés aprender Programación Neurolingüística? Así será el nuevo curso virtual
3
 Torres encabezó junto a Kresteff una reunión con productores de Comodoro Rivadavia
4
 Nico y una historia de supervivencia: del pozo de petróleo a la espera de un hogar
5
 Paso de Indios: continúa la falta de combustible en la estación de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -