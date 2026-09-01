Tragedia en Nepal: un funcionario argentino complicó las relaciones con China

El vínculo entre Argentina y China quedó en el centro de una nueva tensión diplomática luego de una publicación de Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia y conocido en la red social "X" como “Juan Doe”.

Carreira hizo referencia a la tragedia ocurrida en Nepal y sostuvo que una empresa estatal china estaba construyendo una mega instalación hidroeléctrica cerca de un glaciar, en la zona fronteriza. Según su interpretación, el desastre habría estado relacionado con fallas propias de la organización estatal de la actividad industrial.

El funcionario vinculó además el episodio con otros casos históricos y cerró su publicación con una frase contundente: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

La respuesta de la Embajada china

La Embajada de China en Argentina respondió a través de un comunicado sin mencionar directamente a Carreira. Cuestionó los dichos de “cierto funcionario argentino” y sostuvo que estaban motivados por “prejuicios ideológicos sesgados”.

Desde la representación diplomática señalaron que expertos y organismos oficiales chinos y nepalíes determinaron que la catástrofe fue provocada por “el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí”.

En ese sentido, calificaron las afirmaciones del funcionario como “especulaciones malintencionadas carentes de fundamento” y rechazaron lo que consideraron una utilización política de la tragedia.

La Embajada también pidió al funcionario que “deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales” y advirtió sobre la necesidad de “evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”.

El reclamo de la oposición

El episodio también generó cuestionamientos dentro de la política argentina. El diputado opositor Pablo Juliano reclamó que Carreira renuncie o que el presidente Javier Milei disponga su salida.

“La política exterior no puede quedar en manos de trolls”, sostuvo el legislador, quien además remarcó que “la política exterior no es un capricho”.

MA