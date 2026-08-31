San Martín y Belgrano Seniors definirán al campeón de la Copa Ciudad de Esquel

La Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” entró en su etapa definitoria con la disputa de las semifinales de la rama masculina. San Martín y Belgrano Seniors lograron avanzar al partido decisivo y ahora se enfrentarán por el título el próximo miércoles 9 de septiembre.

San Martín a la final por primera vez

En la primera semifinal, Deportivo Estación y Club San Martín protagonizaron un encuentro intenso y muy parejo durante gran parte del primer tiempo. El color de la jornada lo puso el barrio Estación, la gente tuvo una gran presencia, como en toda la copa, acompañando al equipo con banderas y al ritmo de los bombos.

En la cancha, San Martín logró ponerse en ventaja a mitad del primer tiempo, aunque Estación reaccionó y tuvo una clara oportunidad para llegar al empate tras un córner a favor y una falla del arquero del conjunto rojo, que no pudieron aprovechar. En el complemento, San Martín tomó el control del partido, manejó los tiempos y amplió la diferencia hasta cerrar el encuentro con una victoria por 3 a 0.

Con una importante presencia de jóvenes futbolistas dentro de su plantel, el Rojo alcanzó por primera vez la final de la Copa Ciudad de Esquel y buscará escribir una página histórica con la obtención de su primer título en la competencia.

Belgrano Seniors, otra vez en la final

En el segundo turno, Belgrano Seniors e Independiente Deportivo reeditaron la final de la edición anterior, esta vez por un lugar en el partido decisivo.

Luego de un encuentro muy parejo y cargado de emoción, ambos equipos igualaron 0 a 0 en el tiempo reglamentario y la clasificación se resolvió desde el punto penal. Allí volvió a tener un papel determinante el arquero Walter Selg, una de las figuras del vigente campeón, para que Belgrano Seniors consiga nuevamente el pase a la final.

El conjunto de Seniors tendrá ahora la posibilidad de defender el título y alcanzar un logro inédito: convertirse en bicampeón de la Copa Ciudad de Esquel.

Una copa con presencia regional

La edición 2026 de la Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” reúne a 32 equipos pertenecientes a cuatro ligas diferentes, con presencia local, regional e internacional. La convocatoria y el nivel de participación alcanzados posicionan al certamen entre las competencias futbolísticas más importantes de la región y brindan oportunidades de competencia a numerosos clubes y equipos.

La jornada contó con la presencia del intendente Matías Taccetta; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, quienes acompañaron una nueva instancia decisiva de uno de los torneos que más crecimiento registra en la región.

La realización del torneo cuenta con el aporte y acompañamiento del Banco del Chubut, sponsor oficial de la competencia, junto con la colaboración de Chubut Deportes.

La gran final

San Martín y Belgrano Seniors serán los protagonistas de la gran final el próximo miércoles 9 de septiembre. El Rojo buscará conquistar la Copa por primera vez, mientras que el vigente campeón irá por el bicampeonato, en una definición que promete otra gran jornada para el fútbol de Esquel y la región.

A.M.D