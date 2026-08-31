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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Pádel: todos los campeones que dejó el 2° Provincial Clasificatorio

La segunda fecha del certamen llegó a su fin con competencias en 4ª y 6ª Damas y Caballeros. Los jugadores ahora se preparan para el Nacional de Pádel, que se disputará en octubre en Mar del Plata.
Por Redacción Red43

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Con la definición de las distintas categorías, finalizó el 2° Provincial Clasificatorio al Nacional de Pádel, que tuvo competencia en 6ª y 4ª Damas y Caballeros.

 

En 6ª Damas, el primer puesto fue para Sol Bilches y Alejandra Borobachi, mientras que Valeria Orden y Jaqueline Cerda finalizaron en segundo lugar.

 

En 6ª Caballeros, Federico Jaramillo y César Arrúa se consagraron campeones, seguidos por Nahuel Mastronardi y Daniel Torres Guzmán.

 

 

 

En 4ª Damas, el primer lugar quedó para Estefanía Ruiz y Valeria Groshaus, mientras que Paola Mauro y Valentina Parodi Assef fueron subcampeonas.

 

Finalmente, en 4ª Caballeros, Federico Vázquez y Juan Cruz Rosselot se quedaron con el primer puesto y Federico Garay y Lisandro Sayago ocuparon el segundo lugar.

 

Con el cierre de esta segunda fecha, los jugadores ya tienen por delante el próximo gran desafío: el Nacional de Pádel, que se disputará en octubre en Mar del Plata.

 

Desde la organización agradecieron a todos los jugadores y a quienes acompañaron el desarrollo de este 2° Provincial Clasificatorio al Nacional.

 

 

 

R.G

 

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