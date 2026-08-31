Pádel: todos los campeones que dejó el 2° Provincial Clasificatorio

Con la definición de las distintas categorías, finalizó el 2° Provincial Clasificatorio al Nacional de Pádel, que tuvo competencia en 6ª y 4ª Damas y Caballeros.

En 6ª Damas, el primer puesto fue para Sol Bilches y Alejandra Borobachi, mientras que Valeria Orden y Jaqueline Cerda finalizaron en segundo lugar.

En 6ª Caballeros, Federico Jaramillo y César Arrúa se consagraron campeones, seguidos por Nahuel Mastronardi y Daniel Torres Guzmán.

En 4ª Damas, el primer lugar quedó para Estefanía Ruiz y Valeria Groshaus, mientras que Paola Mauro y Valentina Parodi Assef fueron subcampeonas.

Finalmente, en 4ª Caballeros, Federico Vázquez y Juan Cruz Rosselot se quedaron con el primer puesto y Federico Garay y Lisandro Sayago ocuparon el segundo lugar.

Con el cierre de esta segunda fecha, los jugadores ya tienen por delante el próximo gran desafío: el Nacional de Pádel, que se disputará en octubre en Mar del Plata.

Desde la organización agradecieron a todos los jugadores y a quienes acompañaron el desarrollo de este 2° Provincial Clasificatorio al Nacional.

R.G