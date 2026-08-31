La historia de un padre que no era biológico pero que eligió serlo todos los días

Un fallo del Juzgado de Familia de Rawson decidió mantener el vínculo entre un niño de cinco años y el hombre que lo reconoció y crió desde su nacimiento, pese a que un estudio de ADN confirmó que otro hombre es su padre biológico.

La jueza Daniela Pino consideró especialmente que el niño no conocía al progenitor biológico y que desplazar de su vida a quien siempre había ocupado el lugar de padre podía provocar un daño irreparable en su estabilidad emocional.

Un padre que sabía que no era biológico

La historia comenzó después de la separación de una pareja en 2020. Durante ese período, la mujer mantuvo una relación breve con otro hombre y luego retomó la convivencia con su esposo. El niño nació en marzo de 2021.

Aunque el hombre que era pareja de la madre sabía que no era el padre biológico, decidió reconocerlo voluntariamente como hijo y asumir plenamente el rol de padre. Con el tiempo, ese vínculo se consolidó. Incluso cuando la madre reclamó judicialmente alimentos para la hija mayor, él decidió aportar también para el niño menor, pese a no tener con él un vínculo genético.

En el expediente, la propia madre reconoció que la relación era sólida, afectiva y positiva, y que el niño se identificaba plenamente con él y con su familia.

El ADN confirmó otra filiación

A fines de 2024 se realizó un estudio genético que confirmó con una probabilidad superior al 99,99% que otro hombre era el padre biológico. La madre inició entonces una demanda de impugnación y filiación. También se fijó una cuota alimentaria provisoria del 20% de los haberes del progenitor biológico, con un piso de $200.000.

El padre de crianza aceptó formalmente la impugnación, pero pidió conservar un régimen amplio de comunicación con el niño. El padre biológico también manifestó estar dispuesto a respetar ese vínculo.

La posibilidad de establecer una triple filiación fue analizada, pero finalmente descartada por el tribunal debido a que no estaban dadas las condiciones para implementarla de manera adecuada.

La palabra del niño fue determinante

El 13 de agosto de 2025, la jueza mantuvo una audiencia privada con el niño. Allí quedó establecido que, a sus cinco años, no tenía conocimiento de la existencia de su padre biológico ni había tenido contacto con él.

La magistrada entendió que incorporar de manera inmediata esa filiación y desplazar al hombre que lo había criado podía afectar seriamente su estabilidad emocional. Por eso, rechazó las demandas y decidió no modificar la filiación del niño en este momento.

El fallo no desconoce la existencia del vínculo biológico. Ordenó que la madre garantice el derecho del menor a conocer sus orígenes mediante un acompañamiento terapéutico, para que pueda abordar esa información de manera adecuada.

Decisión centrada en la historia familiar

La jueza fundamentó su decisión en la diferencia entre la identidad biológica y la identidad construida mediante los vínculos, el cuidado y la vida familiar. El criterio se relaciona con la llamada identidad dinámica, que contempla la historia afectiva de una persona además de su origen genético.

De este modo, la Justicia priorizó el vínculo que el niño construyó desde su nacimiento y dejó abierta la posibilidad de que, cuando tenga la madurez suficiente, sea él mismo quien decida si quiere reclamar su filiación biológica.

O.P.