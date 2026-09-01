Milei hablará de Malvinas en cadena nacional: “Pasó algo muy fuerte”

La decisión se conoció luego de las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos podría revisar su posición histórica respecto de la soberanía de las islas, actualmente bajo administración británica y reclamadas por Argentina.

Milei ya había anticipado que Malvinas ocuparía un lugar central en la reunión con sus ministros. Antes del encuentro, el mandatario había señalado: “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”.

Durante la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, presentó los avances de la Cancillería vinculados con el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas. Luego se definió que Milei brindará el mensaje por cadena nacional el jueves por la noche.

El Gobierno todavía no difundió detalles sobre el contenido que tendrá la intervención presidencial, aunque se espera que esté centrada en la posición argentina frente al reclamo de soberanía y en las gestiones diplomáticas realizadas en los últimos meses.

Qué había dicho Trump sobre Malvinas

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron el lunes, cuando fue consultado en el Salón Oval sobre la posibilidad de modificar la postura de Washington frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, respondió Trump.

Estados Unidos mantiene históricamente una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las islas. Un eventual cambio en esa postura podría tener impacto en el escenario diplomático en torno al reclamo argentino.

La declaración de Trump también generó atención en el Reino Unido, en medio de las diferencias entre Washington y Londres por cuestiones vinculadas al gasto en defensa y los compromisos dentro de la OTAN.

La postura del Gobierno argentino

Quirno se refirió a las declaraciones de Trump y remarcó que la cuestión Malvinas continúa siendo una prioridad para la diplomacia argentina.

“Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, afirmó el canciller.

El funcionario también planteó la necesidad de profundizar las gestiones diplomáticas y fortalecer la posición argentina frente a las acciones británicas relacionadas con la explotación de recursos naturales en la zona.

“Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, tanto en los diferentes foros con el apoyo de los diferentes países”, sostuvo.

En esa línea, Quirno agregó: “Tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.

El reclamo argentino por las islas

Durante su último discurso por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei había reafirmado el reclamo argentino por el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

El Gobierno sostiene que la disputa debe resolverse por la vía diplomática y mediante el diálogo con el Reino Unido.

En ese marco, Milei también cuestionó las actividades de empresas que exploran recursos hidrocarburíferos en la zona y aseguró que Argentina adoptará las medidas diplomáticas necesarias para defender sus recursos.

Ahora, el mensaje que el Presidente brindará este jueves será seguido con especial atención por tratarse de la primera intervención específica sobre Malvinas después de las declaraciones de Trump y de los nuevos avances presentados por la Cancillería.

A.M.D