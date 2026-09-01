Convocatoria a elecciones para renovar las vocalías de activos y pasivos en ISSyS Chubut

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) informa que, mediante el Decreto Provincial Nº 1314/2026, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres convocó a elecciones para renovar las representaciones de los afiliados activos y pasivos que integran el Directorio del organismo.

La elección se realizará el lunes 30 de noviembre de 2026, entre las 9 y las 16 horas. En cada sector se elegirá un vocal titular y dos vocales suplentes, quienes ejercerán sus mandatos por un período de dos años.

La convocatoria alcanza a los afiliados activos de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y autárquicos, Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios y comunas, así como a los afiliados pasivos del Instituto que reúnan las condiciones establecidas en el Reglamento Electoral.

El llamado a elecciones forma parte de la continuidad del proceso de normalización del organismo iniciado en 2023 por el gobernador Torres, luego de ocho años en los que no se habían realizado comicios. En ese contexto, en septiembre de 2024 fueron elegidos nuevamente representantes y, dos años más tarde, se renovarán las vocalías, tal como marca el estatuto.

Junta Electoral y cronograma

El decreto establece la conformación de la Junta Electoral, que iniciará sus funciones en los próximos días del mes de septiembre, y que tendrá a su cargo la organización, fiscalización y desarrollo del proceso, incluyendo la elaboración y publicación de los padrones, la recepción y oficialización de listas, la resolución de impugnaciones, la organización del acto electoral y el escrutinio.

Asimismo, se aprobó el Reglamento Electoral y el cronograma que fija las distintas etapas del proceso, desde la confección de los padrones provisorios hasta la proclamación de los candidatos electos.

Entre los requisitos establecidos, las listas deberán contar con un mínimo de 400 avales para el sector de afiliados activos y 150 para el sector pasivo. La documentación y las presentaciones correspondientes deberán realizarse ante la Junta Electoral dentro de los plazos previstos.

Requisitos para los candidatos

El decreto establece requisitos específicos para quienes aspiren a representar a cada sector. Para el sector activo, los candidatos deberán contar con un mínimo de cinco años continuos de antigüedad en la planta permanente de los organismos comprendidos en la convocatoria, cumplidos al 30 de septiembre de 2026, además de reunir las restantes condiciones previstas en la normativa.

En el caso del sector pasivo, deberán contar con un mínimo de dos años continuos inmediatos de haberse acogido a los beneficios de la jubilación al momento del cierre del padrón definitivo. Esta condición deberá acreditarse mediante el instrumento legal que concedió el beneficio o con el correspondiente recibo de haberes.

Asimismo, el decreto establece impedimentos e inhabilitaciones para integrar las listas de candidatos, junto con requisitos vinculados a la situación laboral, previsional y administrativa de los postulantes.

Boleta Única de Sufragio

La elección se realizará mediante Boleta Única de Sufragio (BUS), que incluirá las listas oficializadas. El Reglamento también prevé la utilización de padrón digital durante la jornada electoral.

Para emitir el voto, los afiliados deberán acreditar su identidad conforme a las condiciones establecidas en la normativa electoral. El decreto determina además que los padrones y las comunicaciones oficiales vinculadas al proceso serán difundidos a través de los canales institucionales del ISSyS.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros mantendrá informados a los afiliados sobre cada una de las etapas del cronograma electoral, la publicación de padrones, las listas oficializadas, los lugares de votación y demás información necesaria para garantizar el acceso transparente al proceso electoral.

R.G