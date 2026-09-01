El pase de Enzo Fernández que lo mete entre los más caros de la historia

El mercado de pases de la Premier League tendrá uno de sus movimientos más impactantes con la salida de Enzo Fernández del Chelsea. El mediocampista argentino se convertirá en nuevo jugador del Manchester City a cambio de 145 millones de euros, en una operación que lo ubicará entre las transferencias más caras de la historia del fútbol.

El acuerdo se cerró después de varios días de negociaciones y el volante firmará un contrato por seis temporadas con el equipo inglés. Además, volverá a encontrarse con Enzo Maresca, quien ya lo dirigió durante su etapa en Chelsea.

La salida del argentino comenzó a tomar fuerza en los últimos días. De hecho, Fernández no fue convocado para el último partido de Chelsea mientras las conversaciones por su transferencia avanzaban.

Una transferencia que entra en la historia

Los 145 millones de euros convierten al pase de Enzo Fernández en uno de los más importantes de todos los tiempos.

El ranking histórico está encabezado por Neymar, cuya llegada al Paris Saint-Germain desde Barcelona se concretó por 222 millones de euros. Detrás aparecen Kylian Mbappé, con 180 millones, y Ousmane Dembélé, con 150 millones.

Con el mismo valor de 145 millones aparece Alexander Isak, por lo que la transferencia de Fernández quedará dentro de ese grupo de operaciones récord.

¿Cuánto recibirá River por el pase?

La millonaria operación también tendrá impacto en las arcas de River, club en el que Fernández se formó.

El mecanismo de solidaridad de FIFA establece que los clubes que participaron en la formación de un futbolista entre los 12 y los 23 años reciben un porcentaje de futuras transferencias. En este caso, River posee un 3,5%.

Si se toma como referencia una transferencia de 145 millones de euros, el club podría recibir alrededor de 5 millones de euros.

Así, la llegada de Enzo Fernández al Manchester City no solo representa uno de los movimientos más importantes de su carrera, sino que también vuelve a generar un ingreso millonario para el club que lo formó.

MA