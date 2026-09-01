Chubut: convocan a un encuentro virtual sobre educación inclusiva y accesibilidad

Días atrás se llevó a cabo el primer encuentro del Ciclo de Sensibilización en Educación Inclusiva, Accesibilidad y Acompañamiento de Trayectorias en las Universidades del Chubut. La iniciativa propone generar espacios de reflexión e intercambio en torno a la educación inclusiva, la accesibilidad y el acompañamiento de las trayectorias educativas en el ámbito universitario, desde un enfoque de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad. Esta perspectiva entiende que las situaciones de discapacidad surgen de la interacción entre las personas y las barreras presentes en los distintos entornos sociales.

Asimismo, el ciclo recupera aportes del campo de la educación inclusiva y del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), promoviendo la transformación de las prácticas y los sistemas educativos para favorecer la participación plena de todas las personas.

El primer encuentro estuvo a cargo de la Licenciada en Ciencias de la Educación Especial Verónica Seguel y la Profesora de Educación Especial Andrea Muñoz, y contó con la participación de estudiantes, docentes, familias de personas con discapacidad y referentes institucionales vinculados y comprometidos con la educación inclusiva.

Esta propuesta es impulsada por las Coordinaciones Generales de Extensión Universitaria y de Bienestar, Asuntos Estudiantiles y Graduados/as de la Universidad del Chubut (UDC), en articulación con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Trelew.

Encuentros y modalidades

La propuesta se desarrolla en cuatro módulos, que combinan encuentros virtuales y presenciales y contemplan relatos en primera persona, experiencias situadas y espacios de intercambio entre integrantes de la UDC y la UNPSJB.

En este sentido, el ciclo constituye una oportunidad para compartir experiencias, revisar prácticas y generar nuevas herramientas que contribuyan a construir universidades cada vez más accesibles e inclusivas.

El segundo encuentro del ciclo se realizará de manera virtual el martes 8 de septiembre, de 18 a 19:30 horas. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/YMbGSa5JKNyyAN8q7

R.G