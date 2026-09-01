¿Querés aprender Programación Neurolingüística? Así será el nuevo curso virtual

Marcela Beatove y su equipo anunciaron la apertura de inscripciones para un nuevo curso virtual de Programación Neurolingüística (PNL), una propuesta de tres meses que comenzará el martes 15 de septiembre y finalizará el 15 de diciembre.

La capacitación se desarrollará de manera online a través de Zoom, con encuentros todos los martes de 18:00 a 19:30 horas de Argentina. Además, se trabajará con grupos reducidos para favorecer el intercambio y el acompañamiento durante el proceso.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas que permitan generar cambios y aplicarlos en distintos aspectos de la vida personal y de las relaciones.

Durante el curso se abordarán los principios y la estructura de la Programación Neurolingüística, el metamodelo del lenguaje, los metaprogramas, los anclajes y las submodalidades.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para quienes quieran participar de esta capacitación virtual, que propone acercarse a distintas herramientas de la PNL sin necesidad de asistir de manera presencial.

Para más información comunicarse con Marcela Beatove a través de sus redes sociales.

R.G