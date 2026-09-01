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Por Redacción Red43

¿Querés aprender Programación Neurolingüística? Así será el nuevo curso virtual

Marcela Beatove y su equipo brindarán un curso virtual de tres meses sobre PNL. Comenzará el 15 de septiembre, tendrá clases por Zoom y abordará herramientas aplicables a la vida personal y las relaciones.
Por Redacción Red43

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Marcela Beatove y su equipo anunciaron la apertura de inscripciones para un nuevo curso virtual de Programación Neurolingüística (PNL), una propuesta de tres meses que comenzará el martes 15 de septiembre y finalizará el 15 de diciembre.

 

La capacitación se desarrollará de manera online a través de Zoom, con encuentros todos los martes de 18:00 a 19:30 horas de Argentina. Además, se trabajará con grupos reducidos para favorecer el intercambio y el acompañamiento durante el proceso.

 

 

 

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas que permitan generar cambios y aplicarlos en distintos aspectos de la vida personal y de las relaciones.

 

Durante el curso se abordarán los principios y la estructura de la Programación Neurolingüística, el metamodelo del lenguaje, los metaprogramas, los anclajes y las submodalidades.

 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para quienes quieran participar de esta capacitación virtual, que propone acercarse a distintas herramientas de la PNL sin necesidad de asistir de manera presencial.

 

 

 

Para más información comunicarse con Marcela Beatove a través de sus redes sociales. 

 

 

 

 

R.G

 

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