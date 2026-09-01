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Por Redacción Red43

Chubut: tiró una molotov, disparó contra su vecina y después escapó por los techos

El ataque comenzó con amenazas, una molotov y disparos contra la vivienda. Horas después, durante el allanamiento, el sospechoso intentó escapar por los techos y terminó detenido.
Por Redacción Red43

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Un grave episodio ocurrió este lunes por la tarde en Trelew, donde una mujer denunció a un vecino con quien mantiene un conflicto de larga data. Según relató, el hombre la habría amenazado, arrojado una bomba molotov sobre el techo de su vivienda y efectuado disparos contra la casa.

 

El hecho ocurrió en el barrio Primera Junta. La mujer contó que, luego de que el artefacto incendiario provocara un principio de incendio en el techo, logró apagar las llamas junto a su padre.

 

Sin embargo, la situación no terminó allí. Mientras realizaba la denuncia en la Comisaría Tercera, la mujer manifestó que su vecino continuaba amenazándola y que había advertido que iba a disparar contra su vivienda.

 

 

Las vainas encontradas en el lugar

 

 

Ante la denuncia, personal policial regresó al domicilio y constató la presencia de dos vainas servidas en el patio de la vivienda de la mujer. A partir de este hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía y se avanzó con un allanamiento en la casa lindera.

 

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron varias vainas servidas y elementos que podrían haber sido utilizados para preparar la bomba molotov: un bidón con nafta y varias botellas de vidrio.

 

El jefe de la Comisaría Tercera, Nector Pinilla, señaló además que el hombre involucrado es conocido tanto en el ámbito policial como en el judicial.

 

 

Intentó escapar por los techos

 

 

El procedimiento tuvo un nuevo episodio cuando el propietario de la vivienda intentó escapar mientras se realizaba el allanamiento.

 

Según informó Pinilla, el sospechoso salió por los techos de las viviendas del sector y comenzó una fuga que terminó en el patio de una casa vecina, donde finalmente fue detenido por los efectivos.

 

El hombre quedó detenido e ingresó a disposición de la Justicia por una causa vinculada con violación de domicilio. Durante la mañana de este martes se realizó la audiencia de control de detención.

 

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque, las amenazas denunciadas y la posible utilización de un arma de fuego. También serán analizadas las vainas secuestradas para establecer si corresponden a los disparos denunciados.

 

 

 

Foto e información: Jornada

 

 

 

AMD

 

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