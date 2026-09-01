Nico y una historia de supervivencia: del pozo de petróleo a la espera de un hogar

Nico atravesó en pocos días una situación que puso su vida en riesgo. Hace una semana fue encontrado atrapado en un pileton de petróleo en la zona de Km. 5, en el norte de Comodoro Rivadavia. No podía salir por sus propios medios y necesitó de un operativo de rescate con la participación de vecinos y voluntarios.

Después de sacarlo del lugar, comenzó una recuperación que fue seguida de cerca por quienes conocieron su historia. Su cuerpo tuvo que ser sometido a una extensa limpieza para retirar los restos de hidrocarburo y, con el correr de los días, aparecieron señales que alentaron a todos: la fiebre había desaparecido, su respiración había mejorado y sus deposiciones ya no presentaban restos de petróleo.

La evolución de Nico era favorable y todo indicaba que pronto podría recibir el alta para continuar el tratamiento en un nuevo hogar. Pero cuando parecía acercarse ese momento, su estado volvió a generar preocupación.

El domingo sufrió una convulsión y durante la mañana del lunes volvió a presentar otro episodio. Desde la ONG Comodoro Conciencia Activa explicaron que, después de la situación ocurrida durante la madrugada, intentaron darle la medicación mezclada con alimento, aunque Nico rechazó la comida durante la noche y también al mediodía.

El lunes por la mañana tuvo otra convulsión. Cuando los voluntarios llegaron para verlo, caminaba de manera errática y se golpeaba contra distintos objetos. Para evitar que pudiera lastimarse, los profesionales le administraron la medicación mediante una inyección y lo trasladaron a una jaula.

Horas más tarde llegó una señal alentadora. Los voluntarios volvieron a visitarlo y Nico tenía hambre y sed, por lo que pudo recibir nuevamente la medicación por vía oral.

Actualmente continúa bajo tratamiento con Episol y Condal. Además, se le realizó una extracción de sangre para llevar adelante nuevos estudios y evaluar cómo continúa su recuperación.

Los nuevos episodios obligaron a modificar los planes. El hogar que ya estaba preparado para recibirlo tendrá que esperar, porque Nico deberá permanecer internado aproximadamente una semana más, bajo observación, hasta que los profesionales consideren que está en condiciones de continuar su recuperación fuera de la clínica.

Después de haber sido rescatado del petróleo y de superar las primeras complicaciones, Nico todavía tiene un camino por recorrer. Esta vez, su próxima meta no es salir de un pozo, sino recuperar fuerzas para poder llegar finalmente al hogar que lo espera.

R.G