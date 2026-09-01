De generación en generación: la Escuela N° 112 de Esquel celebró un siglo de historia

La Escuela N° 112 de Esquel celebró este martes sus 100 años de historia con un acto que reunió a integrantes de la comunidad educativa actual y a numerosas personas que formaron parte de la institución a lo largo de las décadas.

El aniversario permitió recorrer distintas etapas de la escuela, desde sus primeros años hasta la actualidad, y recuperar los recuerdos de quienes encontraron allí un espacio de aprendizaje, encuentro y pertenencia.

Durante la ceremonia, la subsecretaria de Instituciones Educativas de Chubut, Adriana Di Sarli, destacó el significado de alcanzar un siglo de trayectoria. “Los 100 años de una escuela simbolizan 100 años en la historia de esa escuela y tal vez esta es la oportunidad para mirar un rato hacia atrás y tomar impulso”, expresó.

En ese sentido, planteó que el centenario también representa una oportunidad para proyectar los próximos años: “Creo que es la oportunidad para que una escuela pueda pensarse en los próximos 100 años”.

Di Sarli remarcó además el trabajo realizado por las distintas generaciones que estuvieron vinculadas a la institución. “Celebrar 100 años es importante, es recordar el pasado, es poner en valor la pasión, la dedicación. Lo mucho que hicieron todos por esta escuela, no solo los docentes, la comunidad, los padres, las familias, la municipalidad, acompañando cada una de sus gestiones”, sostuvo.

La funcionaria también puso el foco en el rol de las escuelas dentro de la educación. “Estamos para eso, esta gestión valora a la escuela como el lugar donde pasan las cosas reales de la educación, no hay otro lugar. No es en el escritorio del ministerio donde pasan las cosas, los cambios están en el aula”, afirmó.

Y agregó: “En la escuela, en cada uno de los docentes, del personal operativo, que hoy día es muy orgulloso y me parece muy bueno que así sea, que estén muy orgullosos de la escuela a la que pertenecen”.

Por su parte, la directora de la Escuela N° 112, Gladys Ramírez, recordó que ocupa ese cargo desde el 5 de marzo de 2013 y definió el centenario como un momento especialmente emotivo. “Tengo el honor de ser la directora de esta escuela desde el 5 de marzo de 2013. Trece años acompañando a esta hermosa comunidad educativa”, expresó.

Durante su discurso, Ramírez destacó la presencia de exalumnos, exdocentes y exdirectivos que regresaron a la institución para participar de la celebración. “Nos visitan ex-alumnos, ex-docentes, ex-directivos, a los cuales se les pianta un lagrimón porque la escuela les significó un momento de encuentro con compañeros que de a poco se fueron transformando en amigos para toda la vida”, relató.

La directora repasó además los distintos lugares y etapas que atravesó la institución, desde sus primeros años en el camino entre Esquel y Trevelin hasta su ubicación en la ciudad. En ese recorrido, sostuvo que la escuela mantuvo una función que excede lo estrictamente educativo.

“La Escuela 112 o la ex 38, como refieren los alumnos que se encuentran presentes hoy, siempre fue la escuela del barrio”, señaló.

Ramírez recordó también aquellas épocas en las que la institución recibía a los chicos con alimentos y calefacción durante los días de frío. “Un lugar que recibía a los estudiantes con un mate cocido calentito y el pancito casero. Un lugar donde la leña encendía el fuego y alentaba las ganas de soñar un futuro exitoso para todos”, expresó.

Para la directora, ese vínculo con el barrio y con las familias se mantiene vigente un siglo después. “La escuela de los abuelos, la de nuestros padres, la de nuestros hijos, la que seguirá en cada ciudadano que estuvo aquí”, manifestó.

En el cierre de su mensaje, resumió el espíritu de la institución a través de una definición que atravesó toda la celebración: “La escuela de todos, la escuela que abre sus puertas para que podamos seguir creciendo como una comunidad que aprende y que enseña, que palpita, que se emociona, que se alegra”.

El centenario encontró así a una institución que, mientras recupera las historias de quienes pasaron por sus aulas, también busca proyectarse hacia adelante. Como expresó Di Sarli: “Ha dejado una huella importante, creo que tenemos que quedar con los 100 años, pero creo que es muy importante mirarse adelante”.

R.G