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01 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Paso de Indios: continúa la falta de combustible en la estación de servicio

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó que la estación PUMA de Paso de Indios continúa sin despacho de varios combustibles y mantiene restringida la venta de Max Premium.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó sobre la situación del abastecimiento de combustible en la provincia.

 

En la estación de servicio PUMA de Paso de Indios continúa suspendido el despacho de Ion Diesel, Puma Diesel y Nafta Súper. Asimismo, se mantiene restringida la venta de Max Premium.

 

 

 

En tanto, las estaciones de servicio de Tecka y Los Altares mantienen un despacho normal de combustible.

 

Desde el organismo provincial recomendaron tener en cuenta esta situación al momento de planificar los traslados por la zona.

 

 

 

R.G

 

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