Torres encabezó junto a Kresteff una reunión con productores de Comodoro Rivadavia

En el marco de la agenda de desarrollo productivo impulsada por la Provincia, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al recientemente designado ministro de Producción, Julio Kresteff, encabezó una reunión con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la entidad, donde se abordaron distintas cuestiones vinculadas a la actividad productiva de la región, entre ellas nuevas alternativas de financiamiento y acompañamiento provincial para fortalecer las acciones contra la sarna ovina y ampliar el acceso de los productores a sistemas de riego por goteo.

Acompañamiento a los productores

Al respecto, Torres destacó que la incorporación de Kresteff al Gabinete provincial “es algo que nos pone muy contentos, porque tiene mucha energía y compromiso, y va a aportar una impronta nueva para potenciar la Zona Franca”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo anticipó que “también vamos a abordar una nueva línea de créditos a través del Banco del Chubut, en paralelo a la línea de más de $1.000 millones que oportunamente implementamos para financiar el combate contra la sarna ovina, que es algo que nos preocupa y ocupa”.

Asimismo, señaló que “este tipo de reuniones son muy importantes porque nos permiten planificar cómo vamos a seguir trabajando este año y definir los lineamientos para el próximo”.

El mandatario explicó además que durante el encuentro se analizaron alternativas de financiamiento y acompañamiento “para impulsar un plan de riego y que haya más accesibilidad al sistema de riego por goteo a lo largo y ancho de la provincia”.

Crecimiento del sector y ventajas competitivas

“Vamos a seguir impulsando una agenda integral de desarrollo productivo con una rápida ejecución y, en paralelo, también estamos atendiendo otros temas que llevan muchísimos años sin resolverse”, indicó Torres.

Por otra parte, el Gobernador resaltó que “es la primera vez que en Chubut un productor es ministro del área, y esto es algo importante porque conoce de primera mano el sector y sus ventajas competitivas”.

En esa línea, sostuvo que “uno de los objetivos principales es que el privado tenga la posibilidad de agilizar distintas cuestiones que muchas veces la burocracia dilata en el tiempo, afectando el desarrollo de la actividad”.

“Es fundamental que trabajemos sobre una actividad que, si bien tiene sus propias complicaciones, puede ser económicamente viable. Por eso estamos recorriendo los campos y acompañando a los productores”, concluyó Torres.

R.G