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01 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Francisca Lambert y Remigio González Moreno se metieron en el Top Ten en la primera jornada

Tras 15 años el Campeonato Infantil Patagónico de Esquí volvió a brillar en La Hoya
Por Redacción Red43

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Con la participación de más de 200 jóvenes atletas de más de 20 clubes provenientes de Argentina, Chile, España y Guatemala, se llevó a cabo hoy la primera jornada del Campeonato Internacional Infantil Patagónico de Esquí en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

 

Organizado por el Club Andino Esquel, el torneo marca un hito para la región al volver a disputarse en la localidad tras 15 años de ausencia. La competencia, considerada de relieve global dentro de las categorías infantiles, continuará desarrollarse en las pistas locales hasta el próximo viernes inclusive.

 

 

DESTACADA ACTUACIÓN LOCAL

 

El Club Andino Esquel celebró importantes actuaciones de sus deportistas en el debut del certamen donde por ejemplo Francisca Lambert (U16 Mujeres - Slalom Gigante) logró un destacado 6° puesto con un tiempo total de 1:32.61 (manga 1: 46.19 / manga 2: 46.42).

 

En tanto Remigio González Moreno (U14 Varones - Slalom), alcanzó la 9° posición registrando un acumulado de 1:41.22 (manga 1: 46.07 / manga 2: 55.15).

 

 

RESULTADOS DESTACADOS DE LA 1° JORNADA

 

Slalom Gigante (GS) – U16 Mujeres

 

1° Vera Vanecek (ARG) – 1:28.41 (43.43 / 44.98)

 

2° Rafaela Knapp (CHI) – 1:29.10 (43.93 / 45.17)

 

3° Chiara Pierina Pizzuti (ARG) – 1:30.41 (45.27 / 45.14)

 

Slalom Gigante (GS) – U16 Varones

 

1° Tommy Oseas Tosen (ARG) – 1:23.69 (41.71 / 41.98)

 

2° Máximo Daniel Guaricuyu Beno (ARG) – 1:24.15 (41.25 / 42.90)3° Alberto Puente (CHI) – 1:26.73 (42.53 / 44.20)

 

 

Slalom (SL) – U14 Mujeres

 

1° Chloé Genoud Basualdo (ARG) – 1:37.73 (46.22 / 51.51)

 

2° Paulina Torres (ARG) – 1:39.51 (48.33 / 51.18)

 

3° Isabela Monti Caride (ARG) – 1:41.36 (48.67 / 52.69)

 

Slalom (SL) – U14 Varones

 

1° Agustín González Vidal (ARG) – 1:31.57 (42.50 / 49.07)

 

2° Joaquín Hensel (ARG) – 1:34.13 (44.53 / 49.60)

 

3° Cristóbal Izquierdo (CHI) – 1:36.08 (45.55 / 50.53)

 

 

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