Inflación de agosto: el dato que esperan los mercados y cuándo lo publicará el INDEC

La inflación habría vuelto a moderarse durante agosto. Los relevamientos realizados por distintas consultoras privadas sitúan el aumento de los precios del mes entre 1,6% y 1,9%, por debajo del 2% y también del 2,1% registrado en julio.

El resultado oficial será informado por el INDEC el jueves 10 de septiembre. Hasta entonces, las mediciones privadas anticipan una nueva desaceleración luego de que el Índice de Precios al Consumidor acumulara un 19,3% en los primeros siete meses del año.

La expectativa de una inflación inferior a la de julio también había sido planteada desde el Gobierno. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había señalado que esperaba una reducción de la tasa mensual y proyectó que el índice podría mantenerse por debajo del 2% en los próximos meses.

Entre las estimaciones conocidas, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 1,8% para agosto.

Por su parte, Invecq calculó una suba del 1,9%, luego de registrar incluso una baja de 0,1% en los precios durante la última semana del mes.

Analytica midió un incremento promedio del 1,7% en alimentos y bebidas durante las últimas cuatro semanas. En este rubro se observaron diferencias según la región: el NOA registró el mayor aumento, con 1,2%, mientras que la Patagonia tuvo el menor, con 0,3%.

Las mediciones de C&T y Orlando J. Ferreres & Asociados fueron algo más bajas y ubicaron la inflación mensual en 1,6%.

Según C&T, la desaceleración estuvo relacionada principalmente con la menor incidencia de factores estacionales vinculados al turismo y con la evolución de la indumentaria. En cambio, frutas y verduras volvieron a mostrar aumentos importantes. Equipamiento y mantenimiento del hogar fue el rubro con mayor incremento, mientras que vivienda avanzó cerca de 2,5%, salud 2% y alimentos y bebidas 1,7%.

Ferreres, en tanto, registró las mayores variaciones en Educación, con 2,5%, y Vivienda, con 2,3%. Esparcimiento y Transporte y comunicaciones también presentaron aumentos del 2,3%.

Con estas mediciones como referencia, el dato que publique el INDEC permitirá conocer si la inflación de agosto finalmente se ubicó por debajo del 2% y confirmó la tendencia de desaceleración que anticipan los relevamientos privados.

R.G