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01 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

El talento y la unión del Club Andino Osorno brillan en La Hoya

Magdalena Cerroni cuenta sus sensaciones de competir en Esquel
Por Redacción Red43

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Llegar hasta el centro de esquí La Hoya por primera vez supera cualquier expectativa previa. Así lo vive Magdalena Cerroni, una joven promesa del Club Andino Osorno de Chile, quien cruzó la cordillera junto a su delegación para dejarlo todo en las pistas del tradicional campeonato internacional patagónico infantil. Con una sonrisa que trasciende el rigor del entrenamiento, la deportista descubre un escenario invernal que la ha cautivado por completo desde el primer instante.

 

Ligada a los esquíes desde los tres años de edad —un camino impulsado por el ejemplo de sus hermanos mayores—, Magdalena sabe que formar parte de este certamen exige una entrega absoluta. "Estar acá es mucho esfuerzo y dedicación", confiesa con la madurez de quien ha debido superar complejas etapas clasificatorias para ganarse un lugar en la competencia. A pesar de haber sufrido una dura caída en la jornada inaugural, su espíritu deportivo se mantiene intacto, volcándose de inmediato a respaldar a sus compañeras en un trazado que hoy califica de espectacular.

 

Lejos de casa, el sentido de pertenencia se convierte en el motor fundamental de estos jóvenes atletas. Al referirse a su institución, la emoción es evidente: para ella, el Club Andino Osorno representa una gran familia donde reina la complicidad y el apoyo mutuo. Con las ilusiones renovadas y las ganas intactas de revalidar el espíritu competitivo de su escuela, Magdalena demuestra que la verdadera victoria en la nieve se construye con perseverancia, compañerismo y una pasión inagotable.

 

 

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