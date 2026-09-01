Emma Bartolomé disfruta de su último Torneo Patagónico

Emma Bartolomé, esquiadora del Club Lacar repasó su trayectoria en La Hoya, analizó los desafíos técnicos en la pista y destacó el espíritu de compañerismo que define al esquí andino.

Con la calidez de los refugios de montaña de fondo y la frescura de quien lleva casi toda su vida sobre las tablas, Emma Bartolomé transita una edición muy especial del Campeonato Patagónico de Esquí en el centro invernal La Hoya. Representante del Club Lacar de San Martín de los Andes, la joven vive esta competencia con una mezcla de nostalgia y entusiasmo: se trata de su último certamen en esta categoría.

La relación de Emma con la nieve no es reciente; es una historia que comenzó a construirse desde la temprana infancia. "Esquío desde los 3 años y compito desde mi primer año en U12", recuerda. A lo largo de las temporadas, el Patagónico se convirtió en una cita infaltable en su calendario deportivo. Con cuatro visitas a La Hoya en su haber, valora cada oportunidad de tirarse por la montaña, especialmente tras el parón de la temporada anterior donde la competencia no pudo concretarse: "Este es mi último Patagónico, así que lo estoy disfrutando al máximo".

La primera jornada del torneo le planteó un desafío exigente en la prueba de slalom gigante, una disciplina donde sintió la falta de rodaje técnico previo. "No entrenamos mucho gigante, estuvimos medio cortos de práctica, pero igual la pasé muy bien y me divertí mucho", comenta con autocrítica y una sonrisa, manteniendo intacto el optimismo para la siguiente jornada de slalom, donde asegura tenerse "más fe".

Más allá de los cronómetros, la velocidad y las exigencias del circuito, para Emma el esquí es un deporte profundamente colectivo. Ese sentido de pertenencia se manifiesta en el vínculo entrañable que mantiene con su club de origen. "El Club Lacar es muy importante para todos nosotros. La gran mayoría de mis amigos son de ahí, ya son mis hermanos", afirma al describir el clima de camaradería que acompaña a la delegación sanmartinense.

Ese mismo espíritu integrador trasciende las fronteras de su propio equipo. En una competencia histórica donde convergen delegaciones de ambos lados de la cordillera —como los representantes del Club Andino Bariloche y los clubes chilenos como el de Osorno—, la esquiadora prefiere enfocarse en los lazos de amistad antes que en las rivalidades deportivas. "Siempre hay competencia porque todos queremos ganar, pero no lo veo así. Tengo muchos amigos en otros clubes y jamás querría que al otro le vaya mal".

Con la mirada puesta en el cierre del torneo y la ilusión intacta de volver a llevar la emblemática Copa Artesanal de madera a San Martín de los Andes, Emma Bartolomé se despide de su etapa en los campeonatos patagónicos haciendo lo que mejor sabe: disfrutar cada bajada, rodeada de su gente y con la pasión de siempre.