Taccetta destacó la inauguración del natatorio y aseguró que “la mejor candidatura es la gestión”

La inauguración del natatorio municipal de Esquel marcó un nuevo avance en materia de infraestructura deportiva para la ciudad. Durante el acto, el intendente Matías Taccetta destacó el trabajo realizado para finalizar una obra que permaneció abandonada durante 12 años y remarcó que los fondos utilizados fueron municipales.

“Sí, feliz, un día importante en la gestión de todos. Nosotros lo planteamos dentro del plan de gestión que íbamos a culminar esta obra”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la finalización del proyecto demandó un importante esfuerzo económico por parte del Municipio. “Son todos fondos municipales que se destinaron primero a poner en valor, a culminar una obra después de tantos años, y darle la alegría a todo el equipo de trabajo, y a todos estos chicos que están disfrutando hoy en día la pileta”, afirmó.

Taccetta remarcó además que el natatorio estará destinado a toda la comunidad y que se buscará priorizar a los vecinos de los barrios más cercanos. “Una pileta que es de toda la comunidad, que la van a poder utilizar todos, que le vamos a dar prioridad a la gente del Badén, del 28 de junio, a la gente de Valle Chico, que están más cercas a este sector de la ciudad”, señaló.

El intendente planteó también la intención de consolidar un polo deportivo en ese sector de Esquel y anunció una nueva obra. “Queremos convertir un polo deportivo acá en el sector, vamos a empezar en las próximas semanas ya la construcción del segundo gimnasio municipal acá en el Chanico”, adelantó.

La inversión deportiva, según explicó, forma parte de una política que busca fortalecer la actividad deportiva y, al mismo tiempo, potenciar el turismo y el movimiento económico de la ciudad. “Somos la capital provincial del turismo deportivo, lo vemos en cada uno en los fines de semana, apostamos fuertemente al deporte, porque trae turismo también a la ciudad, porque genera un movimiento económico, dinamiza la economía”, sostuvo.

En cuanto a las obras previstas, mencionó la cancha de césped sintético de Independiente, la próxima licitación para una segunda cancha y otros proyectos de infraestructura.

“Seguiremos para construir una ciudad que todos queramos vivir, que todos tengamos para disfrutar”, afirmó.

Taccetta también destacó el acompañamiento a clubes e instituciones deportivas de Esquel y la articulación con el Gobierno provincial y Chubut Deportes. “La inversión que se está haciendo hoy en día en más de 13 clubes de la ciudad es algo histórico, y nos pone muy contentos”, expresó.

Consultado sobre si las obras podían representar un impulso para una eventual candidatura el próximo año, el intendente descartó referirse a ese escenario y respondió: “No, no, no hablo de candidatura, la mejor candidatura es la gestión”.

En esa línea, enumeró distintas obras concretadas durante los dos años y medio de gestión. Además, destacó el financiamiento municipal y el acompañamiento provincial.

Finalmente, confirmó que la inauguración oficial del natatorio se realizará el 9 de septiembre junto al gobernador del Chubut, Ignacio Torres. “Vamos a estar inaugurando el 9 de septiembre junto al gobernador oficialmente este natatorio, tan esperado por toda la comunidad de Esquel”, concluyó.

R.G