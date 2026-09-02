°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 02 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelTrevelin
02 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Tulipanes 2026: ya podes comprar tus entradas

La temporada se acerca y las entradas con descuento fueron lanzadas por Tulipanes Patagonia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tulipanes Patagonia comenzó la preventa de entradas para la temporada 2026.

 

Tulipanes Patagonia informó que ya comenzó la preventa de entradas para la temporada de floración 2026.

 

Quienes deseen asegurar su entrada de forma anticipada pueden adquirirla a través de la página web oficial tulipanespatagonia.com.ar, con descuento.

 

De todas maneras, se podrá abonar también al momento de llegar al campo.

 

La temporada se desarrollará del 7 de octubre al 7 de noviembre, en el horario de 9 a 19 horas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: un corte de luz afectará a gran parte de Esquel
2
 Sede Vecinal Barrio Ceferino: Taccetta presentará una demanda para solicitar su desalojo
3
 Niños "vapeando" en escuelas: alerta en Esquel
4
 “Es un lujo”: así es el nuevo Natatorio Municipal N°2 de Esquel
5
 ¿Llega la Licenciatura en Educación Física a Esquel?
1
 Un aniversario atravesado por los incendios y la fuerza de Epuyén para seguir adelante
2
 "Es un delito": hallan residuos peligrosos en alcantarilla
3
 Con los primeros pimpollos, confirman la Fiesta de los Ciruelos en Esquel
4
 León Cárcamo y el disfrute de competir en La Hoya
5
 Tulipanes 2026: ya podes comprar tus entradas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -