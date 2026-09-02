Tulipanes 2026: ya podes comprar tus entradas

Tulipanes Patagonia comenzó la preventa de entradas para la temporada 2026.

Tulipanes Patagonia informó que ya comenzó la preventa de entradas para la temporada de floración 2026.

Quienes deseen asegurar su entrada de forma anticipada pueden adquirirla a través de la página web oficial tulipanespatagonia.com.ar, con descuento.

De todas maneras, se podrá abonar también al momento de llegar al campo.

La temporada se desarrollará del 7 de octubre al 7 de noviembre, en el horario de 9 a 19 horas.