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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

León Cárcamo y el disfrute de competir en La Hoya

Es oriundo de Bariloche. Representa al Club Argentino de Sky. Le encanta esquiar en Esquel.
Por Redacción Red43

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En el marco del Torneo Internacional Patagónico de Esquí, el joven esquiador barilochense León Cárcamo, representante del Club Argentino de Sky (CAS), completó una destacada participación en la modalidad de Slalom, cerrando la primera jornada en el puesto 30 con un tiempo acumulado de 1:50.33.

 

Más allá del resultado final en la tabla, la actuación de Cárcamo dejó pasajes de solidez técnica y lectura de carrera. En una primera manga ejecutada con cautela y precisión, registró un tiempo de 52.47 segundos. Sin embargo, en la segunda bajada, la exigencia del trazado sumó poco más de cinco segundos a su marca (57.86), relegándolo en la clasificación general pero dejando sensaciones positivas sobre su rendimiento inicial.

 

El propio León analizó su desempeño con madurez al finalizar la prueba: "Siento que la primera la bajé para asegurar, y la segunda no me gustó tanto", confesó, refiriéndose al balance entre buscar ritmo y mantener el control sobre las tablas.

 

Al referirse al entorno y a la calidad de la nieve en el centro de esquí cordillerano, el competidor no ocultó su entusiasmo por participar en esta plaza patagónica. "Me encanta esquiar acá. Está bueno ser parte, me gusta la nieve; está mejor que en el Cerro Bayo", afirmó sonriente, destacando las condiciones de la pista.

 

Para Cárcamo, la experiencia en Esquel representa un paso clave en su desarrollo deportivo y formativo. Se trata de su primera temporada compitiendo a este nivel, un desafío que asume con compromiso y orgullo: "Es un torneo muy importante. Es mi primer año, me convocaron y estoy muy feliz", concluyó.

 

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