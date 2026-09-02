Estado de rutas en Esquel y la zona

Los organismos viales informaron sobre las condiciones de transitabilidad en las rutas cordilleranas del noroeste chubutense, en un panorama determinado por la presencia de humedad sobre la superficie de rodamiento, sectores con barro en banquinas y la continuidad de las tareas preventivas a cargo de los equipos en ruta. Frente a este contexto, se solicita a quienes deban viajar mantener la cautela al desplazarse por la red comarcal.

En la Ruta Nacional 40, el trayecto que abarca desde El Bolsón pasando por la zona de Leleque hasta llegar a Esquel presenta calzada mojada, sectores con deformaciones y banquinas inestables por acumulación de barro. Las cuadrillas llevan adelante trabajos de riego de sal y conservación, por lo que resulta indispensable circular a velocidad reducida y atentos a la probable presencia de animales sobre la vía.

Para el tramo urbano e interurbano entre Esquel y Trevelin sobre la Ruta Nacional 259, las autoridades indicaron que la circulación se encuentra habilitada pero con la cinta asfáltica mojada. En ese sentido, remarcan la necesidad de mantener la distancia entre vehículos y circular con luces bajas encendidas. En la continuidad hacia el límite con Futaleufú, el avance sobre los tramos de ripio demanda precaución extra ante la presencia de barro en zonas bajas.

Hacia el sur, la conexión por Ruta 40 entre Esquel y Tecka registra baches y deformaciones parciales, con distribución preventiva de sal por parte de los camiones viales. Por otra parte, en los caminos de ripio que conducen hacia Corcovado, Río Pico y la zona de Alto Río Percy, la superficie se encuentra húmeda y con barro en sectores sombríos.

Asimismo, en el acceso y recorrido interno de la Ruta Provincial 71 que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces, la calzada de ripio presenta serrucho y tramos resbaladizos por barro. Se solicita transitar con baja velocidad, respetar la señalización de la reserva natural y prever la presencia de maquinaria trabajando en la conservación del trayecto.