Un aniversario atravesado por los incendios y la fuerza de Epuyén para seguir adelante

El intendente de Epuyén, José Contreras, encabezó este martes el acto por el 118° aniversario de la localidad y aprovechó su discurso para poner en palabras las dificultades que atravesó la población durante los últimos meses, al tiempo que agradeció a quienes estuvieron presentes y colaboraron en distintos momentos.

“Un nuevo aniversario más, otro año que lo comenzamos complicado nuevamente”, expresó Contreras. En ese sentido, sostuvo que la localidad atraviesa por segundo año consecutivo un período difícil y reconoció que la situación también representa un desafío para quienes tienen responsabilidades de gobierno.

Uno de los principales ejes de su mensaje fue el agradecimiento a quienes trabajaron durante el período de incendios. Contreras mencionó especialmente a los bomberos voluntarios y a la Brigada de Incendios de Epuyén, además de reconocer la labor del personal del hospital y de la Policía.

El intendente también remarcó el trabajo realizado desde la Municipalidad, al señalar que hubo personas que terminaron sus jornadas durante la madrugada y pocas horas después volvieron a estar disponibles para continuar con sus tareas. “El compromiso de ellos fue muy importante para nosotros”, manifestó durante su discurso, antes de pedir un aplauso para quienes participaron de esos trabajos.

Reconocimiento a quienes colaboraron

Contreras extendió el agradecimiento a vecinos, vecinas, voluntarios e instituciones educativas que participaron de distintas acciones durante los momentos más difíciles. Remarcó que el acompañamiento recibido permitió afrontar las situaciones atravesadas por la localidad. “Sin ellos, creo que hubiese sido muy difícil salir adelante”, afirmó.

También recordó la vigilia realizada durante la noche previa al aniversario y valoró que los vecinos pudieran disfrutar de la propuesta. En ese marco, agradeció a quienes hicieron posible la actividad.

El intendente también tuvo palabras para la Banda del Ejército, que participó de los actos del aniversario. Valoró que sus integrantes tenían otros compromisos previstos para ese mismo horario, pero finalmente estuvieron presentes en Epuyén.

Mensaje hacia adelante

Hacia el final de su discurso, Contreras llamó a continuar trabajando de manera conjunta para que la localidad pueda seguir adelante después de los momentos difíciles atravesados durante los últimos años. “Cada uno aportando un granito de arena para que Epuyén pueda resurgir nuevamente”, expresó.

El intendente también agradeció la presencia de representantes de localidades vecinas y de quienes acompañaron la jornada aniversario.

O.P.