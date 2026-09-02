"Es un delito": hallan residuos peligrosos en alcantarilla

El hallazgo de filtros de aceite descartados en una alcantarilla sobre la Ruta Provincial 12, a unos 6,4 kilómetros del cruce con la Ruta 40, encendió las alarmas de las autoridades locales por el fuerte impacto ambiental que genera este tipo de volcado clandestino.

En diálogo con Red43, Mariana López Rey, gerente del área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la Municipalidad de Esquel, repudió la acción de manera contundente. "Lo que pasó con eso que se encontró es un delito, y el único responsable es el que cometió el delito", enfatizó la funcionaria, remarcando que el manejo de esta clase de desechos se encuentra reglado minuciosamente por la normativa provincial.

Además, explicó que el municipio, como muchos otros de la provincia, no cuenta con la infraestructura ni la habilitación legal para procesar este material en la planta local, dado que el relleno sanitario está diseñado exclusivamente para residuos sólidos urbanos. La normativa establece que los generadores de residuos peligrosos, como talleres mecánicos o lubricentros, tienen la obligación legal de inscribirse en un registro provincial y contratar empresas especializadas e inscriptas para su recolección y traslado hacia plantas de tratamiento autorizadas, como las que operan en Comodoro Rivadavia.

Ante esta situación de emergencia en la vía pública, la Municipalidad de Esquel intervendrá en colaboración con la Secretaría de Ambiente de Chubut. El municipio brindará soporte operativo para retirar los filtros de la alcantarilla y trasladarlos de forma preventiva a la planta local, donde se acondicionó un recinto cerrado e aislado del suelo. Allí permanecerán resguardados de manera segura hasta que la provincia envíe el transporte habilitado para su posterior traslado y disposición final fuera del ejido urbano. En paralelo, el gobierno provincial iniciará las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del hecho.

EBW