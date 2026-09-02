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Por Redacción Red43

Plantarán 100 mil arboles nativos para reconstruir el bosque patagónico

La campaña de “Fundación Vida Silvestre Argentina” y Fundación para cuidar al planeta y sus habitantes” cuenta con el apoyo provincial para restaurar el ecosistema tras los incendios.
Por Redacción Red43

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Se realizará a través de una campaña de dos meses de duración en 127 hectáreas ubicadas en la Reserva de Uso Múltiple Lago Epuyén, la Reserva Provincial Cerro Currumahuida, el Parque y Reserva de Uso Múltiple Río Turbio y el Área Natural Protegida Río Tigre.

 

En los meses de septiembre y octubre, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, ejecutará una nueva etapa de restauración en áreas estratégicas afectadas por incendios forestales junto a la “Fundación Vida Silvestre Argentina” y a la “Fundación para cuidar al planeta y sus habitantes”.

 

Durante la campaña se prevé plantar 109.100 árboles nativos en 127 hectáreas ubicadas en la Reserva de Uso Múltiple Lago Epuyén, la Reserva Provincial Cerro Currumahuida, el Parque y Reserva de Uso Múltiple Río Turbio y el Área Natural Protegida Río Tigre.

 

La actividad fue planificada en el marco del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina - ProCLIM-AR" que responde a una iniciativa de cooperación bilateral entre Argentina y Alemania.

 

La implementación del componente “Restauración de paisajes forestales” es liderada por la “Fundación Vida Silvestre”, con el apoyo de la “Fundación para cuidar al planeta y sus habitantes”. En ese contexto, las organizaciones acompañan a la Secretaría de Bosques del Chubut en la actualización y ejecución de su “Programa integral de manejo y restauración de grandes áreas afectadas por incendios forestales en la temporada 2014-2015”.

 

Acerca de la planificación

 

La selección de los sitios se realizó en base a criterios técnicos que consideran, entre otros aspectos, el grado en el que el bosque fue afectado por el fuego, la existencia de especies nativas y exóticas, y el potencial de regeneración natural.

 

En el caso de la Reserva de Uso Múltiple Lago Epuyén y de la Reserva de Uso Múltiple Río Turbio, áreas en las que viven comunidades y pobladores respectivamente, se generaron instancias de participación que permitieron enriquecer el proceso.

 

La propuesta es diferenciada: en algunos casos se plantará directamente, en otros, previamente será necesario abrir claros y eliminar renovales de pino que surgieron después de los incendios. La intervención contempla el monitoreo del crecimiento de las plantaciones a largo plazo, lo que va a permitir ir ajustando la estrategia.

 

Detalles del proyecto marco

 

El componente “Restauración de Paisajes Forestales” del proyecto ProCLIM-AR se implementa a través de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) en el marco de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Argentina y Alemania que refrenda la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) promovida por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN).

 

Su desarrollo está a cargo de un consorcio conformado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación AVINA y la GIZ, y cuenta con la participación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

 

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