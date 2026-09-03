Torres encabezó la apertura de los Juegos Comunales, con más de 6 mil perticipantes

El gobernador destacó la competencia, creada por ley en junio de este año, como una herramienta fundamental de inclusión e integración que trasciende lo estrictamente deportivo y promueve la participación de niños, jóvenes y adultos mayores de las distintas comunidades rurales de Chubut. “Muchos chicos conocen el mar por primera vez y recorren la provincia compitiendo, pero sobre todo formándose como mejores personas”, expresó Torres. Además, destacó la inversión de más de $100 millones destinada a equipamiento y kits deportivos para las distintas localidades participantes.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles por la tarde la apertura de la segunda etapa de los Juegos Comunales 2026, con el inicio de las competencias correspondientes a la Zona VI.

El acto se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de Gobernador Costa y contó con la participación del intendente local, Miguel Gómez; los intendentes Silvio Boudargham (Cholila), Santiago Pérez (Río Pico), Gustavo Loyaute (Río Mayo), Jorge Seitune (Tecka), Micaela Bilbao (Lago Blanco), José Contreras (Epuyén), Oscar Currilén (El Maitén), Héctor Eduardo Méndez (Paso de Indios), Patricia Tapia (Aldea Beleiro); el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; la diputada provincial Karina Otero; participantes de los Juegos Comunales, entrenadores y vecinos.

El certamen, creado por ley en junio de este año, tiene como objetivo garantizar que la ubicación geográfica no constituya un impedimento para acceder al deporte, la recreación y los espacios de convivencia. En esta edición participan más de 6000 niños y adolescentes de comunidades rurales de toda la provincia.

Una política de Estado para integrar a toda la provincia

Durante su discurso, Torres destacó “la importancia de tener una política deportiva activa” y señaló que “más allá de lo deportivo y recreativo, los Juegos Comunales tienen un rol fundamental en la integración”.

“Gracias a esta integración, muchos chicos conocen el mar por primera vez y otros recorren la provincia compitiendo, pero sobre todo formándose como mejores personas. Y en épocas difíciles, donde hay que definir prioridades, este programa para nosotros fue prioritario”, remarcó el titular del Ejecutivo.

En ese sentido, el mandatario recordó que “decidimos avanzar con una ley para que ningún chico se quede sin competir y recorrer la provincia por una restricción presupuestaria”, y destacó que la iniciativa “fue votada por unanimidad”.

“Los Juegos Comunales no son solamente una política de Estado en toda la provincia, sino también un caso de éxito que demuestra el impacto que puede tener el deporte en las familias chubutenses”, aseguró Torres.

Deporte, inclusión e igualdad de oportunidades

Por su parte, el intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, agradeció “el esfuerzo y el compromiso de todos los involucrados para que los Juegos Comunales se desarrollen de la mejor manera” y destacó que “lo más importante es que esta competencia cuenta con el respaldo de una ley, lo que permite que trascienda las gestiones y garantiza su continuidad presupuestaria incluso en un contexto económico difícil”.

“Los Juegos Comunales fomentan la inclusión y la participación de comunidades que muchas veces quedaron relegadas, permitiendo que cada deportista pueda crecer y desarrollarse”, sostuvo.

Un programa para todos los rincones de Chubut

A su turno, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recordó que “cuando comenzamos la gestión teníamos el sueño de contar con un programa social que permitiera que todos los chicos de la provincia tuvieran la posibilidad de estar involucrados en el deporte”.

“Así nació este desafío, a partir de una decisión política del Gobernador para que en cada rincón de Chubut pudiera implementarse un programa completo, con continuidad durante todo el año”, explicó.

Reyes señaló que “con el esfuerzo de cada director de Deportes y de cada intendente fuimos creciendo”, y agregó que Torres “nos instruyó para que esta política deportiva trascendiera la gestión”.

En ese marco, destacó que “muchos de los chicos que participaron de los primeros Juegos Comunales hoy integran distintas selecciones de la provincia y disputan los Juegos Patagónicos”.

“La única manera de garantizar que esto trascendiera una gestión era convertirlo en ley. Hoy contamos con una herramienta que nos permite darle continuidad al programa y acompañarla con un esfuerzo presupuestario de más de $100 millones para que casi 60 comunas, parajes y municipios tengan materiales y los chicos puedan realizar actividades deportivas durante todo el año”, sostuvo.

Más de 6000 participantes

Con el objetivo de garantizar el acceso al deporte, la recreación y la salud en comunas rurales, aldeas, parajes y municipios del interior provincial que no cuentan con un calendario sostenido de competencias, la Legislatura del Chubut aprobó por unanimidad, en junio de este año, la ley que creó el programa Juegos Comunales, impulsado por el gobernador Ignacio Torres y coordinado a través de Chubut Deportes.

En esta edición participan más de 6000 niños y adolescentes de comunidades rurales de toda la provincia, distribuidos en distintas etapas zonales y disciplinas como futsal, newcom, tenis de mesa y atletismo.

Durante el acto de apertura, Torres también hizo entrega de kits deportivos destinados a las localidades participantes, como parte de la inversión de más de $100 millones realizada para fortalecer el desarrollo de las actividades durante todo el año.