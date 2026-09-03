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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de dos reconocidas marcas de limpieza

La ANMAT adoptó medidas sobre un grupo de productos de uso masivo tras detectar inconsistencias con la normativa vigente. Los detalles de la resolución. 
Por Redacción Red43

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país de diversos artículos domisanitarios pertenecientes a las firmas Desolimp y Lenis. La determinación fue oficializada mediante publicaciones en el Boletín Oficial luego de constatar que ambas líneas carecían de las inscripciones correspondientes.

 

Las actuaciones administrativas sobre Desolimp se originaron tras detectar productos en venta sin la trazabilidad sanitaria correspondiente. En el caso de Lenis, alcanzado mediante la Disposición 5506/2026, la restricción recae sobre limpiadores, repelentes ambientales, productos para piscinas y sellantes. El organismo fiscalizador remarcó que tampoco fue posible identificar un establecimiento habilitado que asuma la responsabilidad técnica de la elaboración.

 

Ante la imposibilidad de garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los formulados para los consumidores, la autoridad sanitaria ordenó el retiro preventivo e inmediato de todas las unidades de los comercios. Asimismo, la restricción se mantendrá vigente de manera indeterminada hasta que las firmas regularicen plenamente sus trámites operativos e inscriptorios.

 

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