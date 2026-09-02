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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Una tarjeta de $100.000 para medicamentos: así funcionará en Chubut

El Gobierno de Chubut puso en marcha el beneficio destinado a jubilados provinciales. La tarjeta tendrá una carga mensual de $100.000 y ya se conocen los requisitos para acceder.
Por Redacción Red43

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El Gobierno de Chubut formalizó el programa Tarjeta Social Salud, una herramienta de asistencia destinada a jubilados provinciales que se encuentren en situación de vulnerabilidad y tengan dificultades para afrontar el costo de sus medicamentos.

 

La medida quedó establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que definió tanto el mecanismo de entrega como los criterios para determinar quiénes podrán acceder al beneficio.

 

 

Un aporte mensual de $100.000

 

 

Cada beneficiario recibirá una tarjeta magnética emitida por el Banco del Chubut, en la que se acreditarán $100.000 mensuales.

 

El dinero tendrá un destino específico: podrá utilizarse únicamente para adquirir medicamentos en farmacias y comercios que estén adheridos al programa. La tarjeta no permitirá retirar efectivo mediante cajeros automáticos.

 

De esta manera, el Estado provincial busca que los fondos sean destinados directamente a cubrir gastos relacionados con medicamentos.

 

 

Cómo se definirá quiénes reciben la ayuda

 

 

El acceso al beneficio no será automático ni dependerá de una inscripción abierta para todos los jubilados. La Subsecretaría de Desarrollo Social será la encargada de determinar quiénes cumplen con las condiciones establecidas para ingresar al programa.

 

Para ello, se tendrá en cuenta la situación de vulnerabilidad de los potenciales beneficiarios. Además, el organismo deberá mantener actualizado el padrón, incorporando nuevas altas y dando de baja a quienes dejen de cumplir con los requisitos.

 

 

Fondos previstos para 2026

 

 

El decreto también contempla una partida de $300 millones para lo que resta de 2026, destinada a financiar la implementación del programa.

 

El esquema busca brindar una asistencia específica a jubilados que necesiten apoyo para afrontar el gasto en medicamentos, concentrando el uso de los fondos en ese objetivo.

 

 

MA

 

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