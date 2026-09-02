“Polino” Alarcón y “La Monito” Williams: quiénes son y qué pasó con el hombre detenido en Trevelin

La detención de Pablo Patricio Alarcón, alias “Polino”, volvió a poner en escena un nombre conocido en el ámbito policial de Trelew. El hombre fue localizado este miércoles en una vivienda de Trevelin durante un operativo realizado por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Esquel.

Alarcón, oriundo de Trelew, era buscado por la Justicia luego de que se dictara una orden de detención por rebeldía el pasado 24 de agosto, en el marco de dos legajos fiscales donde se investigan presuntos hechos de robo.

Los investigadores llegaron hasta una vivienda ubicada en la esquina de Río Corintos y 25 de Noviembre, donde realizaron un allanamiento desde las 9 de la mañana. Allí encontraron a Alarcón y concretaron su detención.

Tras el procedimiento, quedó alojado en la Comisaría Distrito Trevelin y deberá comparecer ante la Oficina Judicial de Esquel, donde se realizará la correspondiente audiencia de apertura de investigación.

El nombre de “Polino” también aparece relacionado con el de Jacqueline “La Monito” Williams, una mujer de Trelew que actualmente enfrenta un proceso judicial por dos episodios ocurridos en marzo de 2025.

Quién es “La Monito” Williams

Williams fue llevada a juicio por una causa en la que está acusada de amenazas simples en concurso real con coacciones.

El primero de los hechos ocurrió el 5 de marzo de 2025 en una dependencia del Ministerio Público Fiscal de Trelew. Según la acusación, Williams se presentó para realizar un trámite y, luego de una discusión por la espera para ser atendida, habría amenazado de muerte a una empleada judicial.

Un día después, el 6 de marzo, protagonizó otro episodio en la Escuela N° 224, donde concurrían sus hijos. De acuerdo con la acusación fiscal, Williams habría amenazado a la directora del establecimiento a raíz de un conflicto relacionado con uno de los alumnos.

Durante la audiencia preliminar, Williams explicó su comportamiento y sostuvo que atravesaba una situación de preocupación por la seguridad de sus hijos. Su defensor, Lucas Ocampos, pidió el sobreseimiento y planteó que no había existido intención de amenazar.

El juez Fabio Monti, sin embargo, consideró admisible la acusación presentada por la Fiscalía y resolvió que el caso avance a juicio oral y público, que será llevado adelante por un tribunal unipersonal.

Un episodio en el que Williams fue víctima

La historia de Williams también incluye un hecho en el que ella fue víctima. El 27 de marzo de 2025, su vivienda de Trelew fue atacada a balazos.

El episodio ocurrió en el barrio Santa Catalina, donde se registraron al menos cuatro disparos contra el frente de la vivienda. Durante la investigación, una de las hipótesis manejadas por los investigadores vinculó el ataque con un conflicto que Williams mantenía con familiares de un hombre asesinado en el barrio Planta de Gas.

En aquel momento, el hecho fue investigado como un abuso de arma.

Así, la detención de “Polino” en Trevelin vuelve a relacionar públicamente su nombre con el de “La Monito” Williams, aunque se trata de situaciones judiciales diferentes. Alarcón fue detenido por una orden de captura vinculada a dos investigaciones por presuntos robos, mientras que Williams espera la realización del juicio por los hechos de amenazas y coacciones que se le imputan.

AMD