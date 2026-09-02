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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La descubrieron robando $84 mil en chocolates de La Anónima

Una mujer de 30 años fue detenida tras intentar llevarse la mercadería sin pagar en un local de La Anónima de una ciudad chubutense.
Por Redacción Red43

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Una mujer de 30 años fue detenida este martes por la tarde luego de ser descubierta cuando intentaba retirar mercadería sin pagar de un local de La Anónima ubicado en el centro de Comodoro Rivadavia.

 

El episodio ocurrió pasadas las 15:30, cuando personal de seguridad privada advirtió que la mujer llevaba distintos productos ocultos entre sus pertenencias. Antes de que pudiera abandonar el comercio, fue retenida y se dio aviso a la Policía.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a su aprehensión. La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional Primera, donde quedó a disposición de la Justicia por el delito de hurto en grado de tentativa.

 

Entre los productos que intentaba llevarse había cuatro tabletas de chocolate Del Turista, dos Cofler Extra, una caja de bombones Ferrero Rocher y una barra de Toblerone.

 

Según el parte policial, el valor total de la mercadería alcanzaba los $84.250.

 

En el caso intervino el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, que dispusieron que la mujer permaneciera alojada en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.

 

 

MA

 

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