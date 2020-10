El conductor y periodista argentino Raúl Portal murió este miércoles a los 81 años de edad. Sufría un trastorno cognitivo de tipo progresivo desde febrero del año 2018.

“A Raúl lo solían trasladar del CCP BAIRES -Institución médica que atiende física y psicológicamente a personas que sufren enfermedades crónicas- a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir”, dijo su esposa Lucía al sitio Teleshow, conmovida por la fuerza de su marido hasta último momento. “Otro hubiera vivido menos”.

“Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio", agregó Lucía.

Portal había presentado anteriormente algunos síntomas compatibles con el coronavirus, por lo que se le realizó el test correspondiente que arrojó resultado negativo.