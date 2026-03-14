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14 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Incendios forestales: una tésis universitaria estudia su impacto local

Un estudiante de la UNPSJB estudió los suelos y organismos asociados en ecosistemas forestales afectados por las tragedias, y la presenta la próxima semana.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel invita a la comunidad académica y al público en general a participar de la defensa de tesis de Licenciatura del estudiante Marcos Gastón Antilef, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. 

 

El trabajo de investigación lleva por título “Condiciones edáficas y artrópodos asociados en un bosque de Nothofagus antarctica afectado por un incendio de alta severidad”, y aborda el análisis de los suelos y de los organismos asociados en ecosistemas forestales que han sido impactados por incendios, aportando conocimientos relevantes para la comprensión y recuperación de estos ambientes naturales.

 

La tesis fue dirigida por la Dra. Ludmila La Manna y contó con la co-dirección de la Dra. Cecilia Gómez, quienes acompañaron el desarrollo de esta investigación científica en el ámbito de la universidad.

 

La defensa se realizará el viernes 20 de marzo a las 12:30 horas en el Aula 2 del Campus Universitario, ubicado sobre Ruta 259 km 16,5, en la ciudad de Esquel. 

 

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de trabajos académicos que contribuyen a generar conocimiento científico sobre los ecosistemas de la región patagónica y su relación con fenómenos ambientales como los incendios forestales. 

 

La actividad es abierta a la comunidad universitaria y al público interesado en las temáticas ambientales y científicas.

 

SL

 

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