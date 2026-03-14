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Por Redacción Red43

El más grande, en lo más alto: el mural del Diego que te recibe en Bs. As.

El dron de RED43 te muestra la postal que le da color al gris asfalto de la capital y recibe al viajero con una postal de identidad popular 
Por Redacción Red43

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Para el turista que recorre miles de kilómetros desde el sur de nuestro país (desde la estepa patagónica hasta las ciudades bonaerenses), la llegada a la Capital Federal suele estar marcada por el asfalto de las autopistas.

 

Sin embargo, desde hace un par de años, el paisaje cambió: ahora, el rostro de Diego Armando Maradona es quien recibe a los visitantes con una mirada que resume el orgullo nacional.

 

Un faro para el viajero del interior

 

Ubicado estratégicamente en la zona de Constitución, el mural es visible para cualquiera que ingrese a la Ciudad a través de la Autopista 25 de Mayo o por la Avenida 9 de Julio.

 

Se ha transformado en el primer gran "hito" fotográfico para las familias que llegan desde el sur, simbolizando esa unión federal que solo el fútbol y el Diego logran generar.

 

La obra de un maestro: Martín Ron

 

Esta imponente pieza de 1.600 metros cuadrados (el mural de Maradona más grande del mundo) fue realizada por el artista Martín Ron. El mural captura al capitán argentino en la final de Italia '90, en aquel momento de rebeldía frente a los silbidos al himno.

 

Para los turistas que valoran el esfuerzo y la escala, los datos son impactantes: se necesitaron 800 litros de pintura y el trabajo de un equipo de siete artistas para cubrir los 45 metros de altura del edificio.

 

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