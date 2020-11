Uno de los intendentes de la región que acompañó a Héctor 'Cano' Ingram en la apertura de la temporada de Pesca Deportiva fue Augusto Sánchez, mandatario municipal de Lago Puelo.

Al igual que Ingram, el jefe de Estado puelense remarcó que "es importante que empecemos a reactivar estas actividades vinculadas al turismo, la pesca sin duda es un emblema turístico". Subrayó que debe ser la antesala de la apertura comarcal: "Venimos conversando con los secretarios de Turismo, los intendentes y el ministro 'Quique' García, buscándole alternativas que tienen que ver con qué protocolo aplicamos en función de si hay o no circulación viral".

"Es muy importante que nos cuidemos mucho, que sigamos tomando las medidas de protección necesaria para mantener aislado el virus", recalcó. En este punto, Sánchez consideró: "Esa va a ser una característica, creemos que los turistas se van a preguntar si van a un lugar con mucha o poca circulación viral, ni siquiera que no la haya".

Consultado sobre si genera una alarma la aparición de casos de Covid-19 en Esquel, se mostró tranquilo: "Hoy no es una preocupación puntual por los casos de Esquel, es una preocupación permanente y todos los días estamos analizando dónde hay casos. Todos debemos incorporar un lenguaje, dónde hay casos, si hay circulación viral, si se conoció el nexo epidemiológico". "No hay una preocupación particular por Esquel", insistió.

En Lago Puelo el Plan Detectar, que el martes comenzará a funcionar en nuestra ciudad, ya fue aplicado con resultados alentadores. "Fueron 3 días, primero capacitamos al personal que recorre que es municipal, después al personal de salud y se salió a buscar. El resultado bueno es que todo dio negativo", detalló el intendente.