Esquel conmemoró al General José de San Martín

La Plaza San Martín de la ciudad de Esquel fue testigo este domingo 17 de agosto de un pequeño acto en conmemoración al prócer que le diera nombre.

En el homenaje se izó la bandera a media asta y la Banda Militar Malvinas Argentinas tocó una marcha en su honor.

Estaban presentes el Intendente de la ciudad, Matías Taccetta, el Teniente Coronel Marcelo Lagraña, entre otras personas.

Además, en conmemoración del Día del Niño, también se hicieron presentes muchos jóvenes que buscaban celebrar su día y acompañaron a la Banda Militar con entusiasmo.

R.G.