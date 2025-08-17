13°
Esquel conmemoró al General José de San Martín

En la plaza que lleva el nombre del prócer se reunieron importantes figuras para homenajearlo en el 175° Aniversario de su paso a la Inmortalidad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Plaza San Martín de la ciudad de Esquel fue testigo este domingo 17 de agosto de un pequeño acto en conmemoración al prócer que le diera nombre. 

 

En el homenaje se izó la bandera a media asta y la Banda Militar Malvinas Argentinas tocó una marcha en su honor. 

 

Estaban presentes el Intendente de la ciudad, Matías Taccetta, el Teniente Coronel Marcelo Lagraña, entre otras personas.

 

Además, en conmemoración del Día del Niño, también se hicieron presentes muchos jóvenes que buscaban celebrar su día y acompañaron a la Banda Militar con entusiasmo.  

 

 

R.G.

 

