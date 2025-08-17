13°
Domingo 17 de Agosto de 2025
17 de Agosto de 2025
"Urticantes y Letales": humor improvisado para cerrar el domingo en Esquel

El grupo de teatro comunitario "La Cicuta" presenta hoy su espectáculo de improvisación en el Centro Cultural Melipal. La función será a las 19 horas, con entradas anticipadas a la venta o en puerta. 
Este domingo 17 de agosto a las 19 horas, el grupo de teatro de improvisación comunitaria "La Cicuta" sube al escenario del Centro Cultural Esquel Melipal con su espectáculo "Urticantes y Letales", una propuesta que promete risas, juegos e intervenciones, ideal para combatir el típico "bajón" del cierre de semana.

 

Dirigida por Diego J. Recagno, la obra cuenta con un elenco de nueve actores y actrices: Juan Gastaldo, Bernardo Javier Ruminahuel, Mel Aguirre, Rebeca Pichimil, Vilma Wegrzyn, Dada Rrissitas, Julia Pérez Diez, Leandro Gugliermo y Flavio Romano. El grupo destaca que se trata de una creación colectiva, donde las escenas se inventan en el momento, haciendo que cada función sea completamente única.

 

Las entradas tienen un valor de $8.000, o se puede acceder a un combo promocional de dos por $15.000. Quienes deseen adquirirlas de forma anticipada pueden comunicarse al 11 2344 0231. También pueden adquirirlas en puerta. 

 

Una cita imperdible para quienes quieran vivir un "antidomingo" lleno de energía, humor y creatividad espontánea.

 

 

