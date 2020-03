Turistas varados en la comarca fueron trasladados a Buenos Aires desde Lago Puelo

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se reunió al aire libre con parte de gabinete con quienes diagramó el trabajo de los próximos días y les agradeció "la solidaridad y el compromiso en estos tiempos tan apremiantes que estamos viviendo".

Manteniendo las medidas de seguridad indicadas por el ministerio de Salud, Sánchez y los funcionarios mantuvieron un breve encuentro, previo a continuar con las tareas de asistencia a los más necesitados, que se vienen realizando de forma diaria.

Como todos los días, el municipio continúa con la asistencia a los sectores más vulnerables, pero también a todos y todas las vecinas de la localidad que necesitan el acompañamiento del Estado ante esta situación extraordinaria.

"De esta vamos a salir todos juntos, y en ese sentido apelo a la generosidad y solidaridad de nuestros vecinos y vecinas. Desde el municipio estamos adquiriendo todo lo que se necesita para enfrentar esta situación, pero con la complicación de circular de algunos transportes, hay cosas que son más difíciles de conseguir", remarcó Sánchez.

El intendente de Lago Puelo, destacó que "necesitamos colchones, mantas y pañales, y esta es una oportunidad para que los que más tienen, puedan ayudar a su comunidad compartiendo con los que más necesitan". Quienes tengan la posibilidad de donar o prestar pueden comunicarse a Desarrollo Social al 294 420-2241.

Finalmente, Sánchez reiteró el pedido de "si no es estrictamente necesario, no salgan de sus casas. El municipio está presente y nuestros trabajadores tienen los materiales necesarios para un contacto seguro con los vecinos y vecinas. Si tienen alguna necesidad, comuníquense con nosotros, pero no salgan a las calles, esto no es un capricho, es una necesidad para garantizar la salud de todos y todas".

Acciones concretas:

Comité de Organización de Emergencia Municipal (COEM)

Las distintas áreas continúan con el trabajo mancomunado, para garantizar una mejor atención a la población. Está conformado por el Ejecutivo, el Legislativo, Defensa Civil, fuerzas de seguridad y de salud, tanto municipal, como provincial, y Parques Nacionales .

Módulos alimentarios

Desde el inicio del aislamiento, se entregaron más de 500 módulos alimentarios, los cuales cubren las necesidades básicas, al tiempo que se prepararon dietas especiales para casos particulares (diabéticos, celíacos, y otras enfermedades crónicas).

Adultos mayores

Alrededor de 60 adultos mayores son acompañados a diario por equipo de trabajo del municipio. Además de acercarles los alimentos necesarios para brindarles una alimentación adecuada, al tiempo que se dispuso un operativo a fin de conseguir los medicamentos necesarios, sin que tengan que salir de sus lugares de residencia.

ANSES

Se estableció un centro de cómputos, donde se registra a todas las personas que necesitan asistencia para inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia, que consta de un aporte de 10.000 pesos, por única vez.

Vecinos de Lago Puelo en otras localidades

Se continúa desarrollando una base de datos con los vecinos y vecinas de la localidad que no pueden regresar debido a las restricciones de circulación. Si bien al momento no se puede transitar, se trabaja de forma constante para conocer la situación de todas las personas que permanecen fuera de la localidad.

Turistas

Desde el día cero, se brindó asesoramiento a todos los turistas, los cuales presentaban diferentes necesidades, tales como regresar a sus lugares de residencia, incapacidad para comprar alimentos o alquilar un lugar por más tiempo del que tenían previsto, e incluso comunicarse con sus familiares.

Además, se gestionaron dos ómnibus de larga distancia, los cuales viajaron a Buenos Aires con turistas que estaban en la comarca cuando inició la cuarentena.

Plan Calor

Se inició el operativo para garantizar la leña a todos los vecinos y vecinas que la requieran. En este sentido, Sánchez destacó la "solidaridad de muchas personas, que se comunicaron para decirnos que tienen la posibilidad de hacer leña en sus terrenos y prefieren que el Plan Calor sea para los que más lo necesitan".

Situación de calle