Carbón activado: pastas blanqueadoras, ¿mito o realidad?

El auge de las pastas blanqueadoras con carbón activado ha captado la atención de quienes buscan resultados inmediatos. Aunque su publicidad asegura un efecto “blanco brillante”, estudios recientes demuestran que su uso frecuente puede generar desgaste del esmalte, sensibilidad dental e irritación de encías. El carbón activado es abrasivo, y su acción repetida sobre la superficie dental puede debilitar la protección natural de los dientes, aumentando el riesgo de caries y manchas a largo plazo.

Según un reporte, publicado por la BBC sobre un estudio realizado acerca de este tema, utilizar pasta dental de carbón no solo se trata de “un truco comercial” sino que “podría aumentar el riesgo de tener caries y manchas en los dientes” debido a que “los productos de carbón, que son cada vez más populares, generalmente no contienen fluoruro para ayudar a proteger los dientes.

Por otro lado, el blanqueamiento profesional realizado por odontólogos ofrece un tratamiento controlado y personalizado. Se utilizan agentes blanqueadores clínicamente aprobados, aplicados de forma segura para minimizar la sensibilidad y proteger el esmalte. Además, el profesional evalúa el estado dental de cada paciente, ajustando la técnica según las necesidades específicas y logrando resultados más uniformes y duraderos.En conclusión, aunque la idea de una pasta rápida y “milagrosa” resulta atractiva, la seguridad y eficacia del blanqueamiento profesional no tienen comparación. Consultar con un odontólogo antes de cualquier intento de aclaramiento dental sigue siendo la decisión más responsable para mantener la salud y estética de tu sonrisa.

